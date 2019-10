Le anticipazioni di Un posto al sole promettono un buon inizio settimana. Diego, improvvisamente, sembra ricordare un dettaglio che potrebbe cambiare tutto.

Un posto al sole è pronto per questo nuovo inizio di settimana, l’ultimo del mese di ottobre. Le anticipazioni di upas promettono grandi cose, soprattutto per la tragica vicenda che vede protagonista Diego Giordano.

Il pubblico non si fida degli autori, convinto che il figlio di Raffaele sia stato soltanto incastrato e forse ha ragione. Nella puntata 28 ottobre, Diego inizia a recuperare la memoria, rivivendo un momento che potrebbe essere deciso per la svolta delle indagini collegate al caso di Aldo Leone.

Un posto al sole puntata 28 ottobre: i ricordi di Diego

Diego Giordano, improvvisamente, inizia a ricordare dettagli che potrebbero rivelarsi utili al fine delle indagini. L’appuntamento di Un posto al sole del 28 ottobre promette grandi rivelazioni, in quanto il figlio di Raffaele ricorda un’altra figura presente sul luogo dell’incidente. Una figura che non sembrava essere lì per caso, ma tutt’altro. Purtroppo, almeno per il momento, Diego non sembra ricordare nient’altro, ma questo piccolo frammento dei suoi ricordi sembra essere un elemento su cui Niko e Susanna possono lavorare per garantire la sua difesa.

Diego è nei guai, non solo al momento si trova in carcere, ma a breve arriveranno i risultati degli esami condotti sulla sua auto e ciò non lascia dormire sogni tranquilli a Raffaele Giordano, suo padre.

Un nuovo personaggio si aggiunge alla scena, anzi ritorna sulla scena: stiamo parlando di Viola Bruni, che è ritornata da Torino per sostenere la sua famiglia in questo periodo difficile. Suo marito, però, sembra non avere più sospetti su Diego, ma sicuramente nutre forti dubbi sulla veridicità dei suoi ricordi.

Si cambia scena e si passa a un altro membro della famiglia Giordano, Nina Giordano. La sua relazione con Fabrizio prosegue a gonfie vele e il merito, in maniera del tutto involontaria ovviamente, è dell’acerrimo nemico Alberto Palladini. Ma le anticipazioni di Un posto al sole del 28 ottobre non finiscono di certo qua: Arianna scoprirà com’è andato il suo incontro con la classe a cui Mimmo era iscritto.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Un posto al sole: Giulia Poggi riceve una proposta choc

Un posto al sole anticipazioni: Diego vuole costituirsi

Anticipazioni Un posto al sole: Giovanna interroga Beatrice