Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sempre gola ai fan. Soprattutto se quelle di questa sera mostrano la proposta che scioccherà Giulia Poggi.

A Giulia Poggi di Un posto al sole tocca l’arduo compito di dover affrontare la realtà. Il suo compagno Denis le ha proposto una relazione aperta, dove entrambi possono avere incontri passionali senza che questi vengano considerati dei tradimenti.

Sua figlia Angela non ci sta e prova a far ragionare sua madre, convincendola che questa storia non la porterà a niente di buono. Ma le anticipazioni del 22 ottobre non finiscono qui. Parte della puntata sarà dedicata al mistero che avvolge l’incidente dell’avvocato Aldo Leone.

Un posto al sole 22 ottobre: Giulia delusa da Denis

Giulia Poggi è delusa dal suo compagno. Ci aveva creduto tanto in questa relazione, si era rimessa in gioco e sperava che tutto potesse andare a gonfie vele. Ma la relazione con Denis di Un posto al sole non è per niente come aveva immaginato.

Per questo motivo sua figlia Angela Poggi proverà a farla ragionare, dandole la giusta scossa per avere pieno coraggio di ribellarsi a ciò che non le sta bene di questa relazione che sembra destinata a finire.

Nella puntata del 22 ottobre non si parlerà soltanto delle pene amorose di Giulia Poggi, anche se queste occuperanno buona parte della puntata in onda questa sera. Nicotera ha ancora dubbi su Diego, convinto che sia stato lui ad investire l’avvocato Aldo Leone a causa della sua ossessione per Beatrice, che non ricambia i suoi sentimenti.

Nella puntata di questa sera, la moglie dell’avvocato scoprirà l’infedeltà che suo marito le ha riservato durante il corso del loro matrimonio. Una scoperta che creerà un forte contrasto all’interno della donna. Un contrasto interiore che sembra somiglia alla crisi di Diego Giordano.

Infine, ma non per importanza, dalle anticipazioni di Un posto al sole è possibile confermare che i toni leggeri della puntata saranno affidati a Vittorio Del Bue, che trova un po’ troppo affollata la sua abitazione.

