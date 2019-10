Le anticipazioni di Un posto al sole parlano chiaro: stasera, 17 ottobre, Raffaele avrà il coraggio di affrontare suo figlio Diego.

Un posto al sole promette grandi cose nel corso di questa serata. Raffaele Giordano riesce finalmente a trovare il coraggio di affrontare Diego.

Il portiere di palazzo Palladini è più preoccupato che mai: suo figlio ha dimostrato un attaccamento morboso nei confronti di Beatrice, tanto da spingerlo a fare del male all’avvocato Aldo Leone, interpretato da Luca Capuano.

Quest’ultimo è ricoverato in ospedale in fin di vita, dopo che Diego lo ha investito con la sua automobile, aspettando l’uomo fuori casa di Beatrice.

Un posto al sole 17 ottobre: Diego preoccupa Raffaele

Le anticipazioni di Un posto al sole del 17 ottobre infondono una nuova speranza ai telespettatori di Rai 3, che non sembrano aver apprezzato la svolta del personaggio di Diego Giordano.

Suo padre Raffaele stasera troverà il coraggio di affrontarlo, mettendola faccia a faccia con la realtà che sta vivendo. Diego sta diventando uno stalker e ha bisogno di aiuto per uscire dal tunnel in cui si è infilato, ma questo non è l’unico episodio che stasera sarà mandato in onda.

Beatrice, amante dell’avvocato Aldo Leone, verrà umiliata in ospedale, durante quella che sembrava essere una semplice visita di cortesia. Che la moglie di Aldo abbia ricollegato tutti i pezzi del puzzle individuando in Beatrice la figura dell’amante di suo marito?

Brutte notizie anche per Andrea Pergolesi. Il bel fotografo è riuscito finalmente a comprendere di aver sbagliato nei confronti di sua figlia Alice, escludendola completamente dalle pratiche dell’adozione. Andrea è più intenzionato che mai a voler conquistare, per l’ennesima volta, la fiducia di sua figlia, ma quest’ultima sembra non avere nessuna intenzione di voler collaborare, tutt’altro.

Una puntata ricca quella di Un posto al sole che andrà in onda stasera, anche se per le fiction del piccolo schermo le cose non sembrano essere delle più tranquille.

Lo sanno bene gli amanti de Il segreto che hanno visto l’omicidio di Fernando Mesia. O i fedeli sostenitori di Beautiful che stati sorpresi nel leggere il nuovo piano di Thomas.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Un Posto al sole: Marina Giordano si sposa

Cristiana Dell’Anna, da “Un posto al sole” a “Gomorra”: i mille volti dell’attrice

Un Posto al Sole: bebè in arrivo per Andrea