Il Segreto, anticipazioni spagnole: Maria uccide Fernando Mesia

Svolta drammatica ma attesa da tutti nelle puntate spagnole de Il Segreto: finalmente Maria riuscirà a vendicarsi per sempre dell’ex marito.

Notizie bomba arrivano dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto, con la dodicesima stagione che è appena cominciata. La più clamorosa riguarda Maria e Fernando che uscirà definitivamente dalla scena in maniera drammatica.

Una vendetta, quella di Maria Castaneda, che i fans de Il Segreto aspettano da tempo anche se sembrava non potesse mai arrivare. Ma la nuova stagione della sopa spagnola porterà tantissime novità, nonostante per vederle su Canale 5 dovremo aspettare ancora un po’. Intanto però ci sono news interessantissime e la più clamorosa è sul futuro di Maria e Fernando.

Un rapporto torbido, il loro, come sanno benissimo i fans della soap. Ma questa volta Mesia andrà veramente oltre al lecito, escogitando un piano per radere praticamente al suolo tutta Puente Viejo e vendicarsi di tutti. Comincerà ad incendiare alcune case del paese spagnolo e tra queste anche la Casona, la villa dove abitano Donna Francisca e Raimundo.

Una svolta drammatica che segnerà un confine alla storia. Maria infatti capisce che c’è un solo modo per mettere fine alle sofferenze di tutti. Succederà quando Fernando si troverà faccia a faccia con lei proprio nella villa di Francisca. Di fronte a lei, le confesserà di volersi suicidare insieme alla donna. Ma non si aspetta che Maria abbia una pistola con sé e le servirà per difendersi.

Il Segreto, così spariranno numerosi protagonisti della soap

Maria ha dovuto subire troppi torti da Fernando nel suo passato, non soltanto quando era sposata con lui. Ma sta per arrivare il momento della vendetta. Quando capirà che c’è un solo modo per frenare la sua follia non avrà nessun dubbio: gli sparerà diversi colpi di pistola, uccidendolo praticamente sul colpo.

In effetti le anticipazioni sulla dodicesima stagione della soap spagnola confermavano che per Fernando non ci sarebbe stato posto nella trama della dodicesima stagione e adesso sappiamo anche perché. Mesia brucerà insieme alla Casona e questa volta non ci sarà nessun espediente a salvarlo dalla furia degli eventi.

Così Mari potrà patire insieme ai suoi figli, ma anche ad Emilia e Alfonso per raggiungere Gonzalo a Cuba e cominciare una nuova vita. Invece Donna Francisca e Raimundo saranno costretti ad emigrare a Madrid. Ma è solo un arrivederci, perché con il salto temporale avanti di quatto anni che farà Il Segreto presto li rivedremo.