Giulia De Lellis, ospite da Mara Venir a Domenica In, svela qual’è stata la reazione delle amanti di Damante quando le ha contattate per il libro

Il libro di Giulia De Lellis ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’ esce domani ed davvero molto atteso. In occasione dell’uscita Giulia è stata intervistata da molte persone e ospita da varie conduttrici, sabato dalla Toffanin e ieri da Mara Venir. Ed è stata proprio in quest’ultima occasione che ha svelato alcuni storie interessanti

Qualche giorno fa Giulia aveva svelato di aver contattato le amanti del suo ex ma sei, ma solo ieri dalla Venier ha svelato cosa è successo nel dettaglio: “Alle amanti ho detto di tutto, ho chiesto loro conto di quello che avevano fatto. Qualcuna mi ha bloccato, qualcun’altra mi ha contattato pentita. Quando mi sono resa conto che stavo toccando il limite mi sono fermata. Sono stata malissimo. Nel libro c’è una cifra ironica, certo, perché io sono così, ma si percepisce il colpo. All’inizio ero in trance, poi ho realizzato e sono scattata: gli ho tagliato i vestiti, rotto le scarpe, la playstation”.

Il racconto dell’influencer sulla sua vita, nonostante le accuse ricevute dal suo ex Andrea Damante di aver scritto mezze verità, è molto atteso e Giulia ne svela (secondo lei) il motivo: “C’è tanto interesse su questo libro perché è un tema che ho evitato di trattare. Non ne ho mai parlato prima… Siccome ho tante persone che mi seguono e che sono legate a me, oltre 4 milioni…”

Giulia De Lellis svela perché ha realizzato questo libro

Giulia De Lellis, quale giorno fa, durante intervistata dal settimanale F ha svelato molti dettagli che si celano dietro la redazione del libro ed ha raccontato il motivo che la spinta a realizzare il libro: “Le corna prima o poi capitano a tutte, allora ho pensato di mettere questa esperienza in un libro. Se può aiutare anche solo una ragazza che sta vivendo adesso quello che ho vissuto io e la sprona a lavarsi e vestirsi per uscire di casa, ne sarà valsa la pena.”

Poi ha aggiunto: “Come ho scoperto il tradimento? Ho iniziato ad avere una sensazione sempre più fastidiosa. All’inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi. Invece era vera. Alle ragazze dico: se avete quella sensazione non ignoratela!”.

