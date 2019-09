Giulia De Lellis durante un intervista svela di aver contattato tutte le amanti di Andrea Damante per farsi dare maggiori dettagli sugli incontri che avevano

Manca una settimana all’uscita del libro di Giulia De Lellis ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’. Nonostante le accuse ricevute dal suo ex Andrea Damante, di aver scritto mezze verità, il racconto dell’influencer sulla sua vita è molto atteso.

Inoltre la De Lellis, intervistata dal settimanale F ha svelato molti dettagli che si celano dietro la redazione del libro, infatti la 23enne ha raccontato di aver contattato tutte le amanti di Damante per farsi rivelare maggiori dettagli sugli incontri e non solo: “Le corna prima o poi capitano a tutte, allora ho pensato di mettere questa esperienza in un libro. Se può aiutare anche solo una ragazza che sta vivendo adesso quello che ho vissuto io e la sprona a lavarsi e vestirsi per uscire di casa, ne sarà valsa la pena.”

Poi ha aggiunto: “Come ho scoperto il tradimento? Ho iniziato ad avere una sensazione sempre più fastidiosa […]. All’inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi. Invece era vera. Alle ragazze dico: se avete quella sensazione non ignoratela!”.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Giulia De Lellis: ecco perché sono tornata con Damante

Giulia De Lellis è poi entrata nel dettaglio parlando delle corna di Damante e di perché, dopo essere venuta a conoscenza di ciò che aveva fatto, ha deciso di tornarci insieme.

Nell’intervista ha svelato: “Nel caso mio e di Andrea Damante non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra. Lui è stato molto abile. Per farla passare sotto il naso a me ce ne vuole. Ho chiamato le donne con cui mi era stato infedele perché sono un po’ masochista. Avevo bisogno di farmi del male per capire, volevo andare in fondo. Perché ci sono ‘cascata di nuovo’ con lui? Perché, soprattutto se sei stata tradita, sei costretta a smettere di amare, non è che ti si è spento il sentimento. Quindi resistere è difficilissimo. Sono riuscita a tagliare solo dopo tanto tempo. Ma non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l’Andrea giusto (Andrea Iannone ndr.)”.

Leggi anche >>> George Clooney l’incredibile cambiamento dell’attore americano – Video

Leggi anche >>> Morgan sfrattato: “Ora vivo in uno sgabuzzino pieno di insetti” – Video

Leggi anche >>> I draghi di Komodo: l’Indonesia chiuderà le porte dell’isola ai turisti per salvaguardare la specie

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI