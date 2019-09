Morgan, dopo la vendita all’asta del suo appartamento, torna a parlare della vicenda svelando di abitare in uno sgabuzzino pieno di insetti. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Qualche mese l’appartamento di Morgan, situato a Monza, è stato venduto all’asta a causa dei suoi debiti ingenti debiti. Adesso il cantante non ce la fa più e lo rivelato ai microfoni di Radio2: “Sto molto male, non sono più lo stesso, quello che mi è successo equivale a uno stupro. È identico. La casa è importante!”

Poi ha aggiunto di trovarsi in un momento di crisi: “Io stavo sempre in casa a studiare, ora sono in uno sgabuzzino a china town a Milano con un sacco di insetti. Non sto più lavorando, prima facevo un sacco di cose, ora non faccio più niente”.

