Alice Bertelli chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Alice Bertelli chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Alice Bertelli è una modella e conduttrice televisiva di 28 anni. Lei è nata il 1 aprile 1991 a Bergamo sotto il segno dell’Ariete. Fin da piccola mostra molto interesse per il mondo dello spettacolo ed anche per questo motivo che la sua carriera inizia davvero molto presto (quando aveva solo 13 anni). Il suo impegno gli permette di diventare modella e crearsi una propria indipendenza.

Alice ha ammesso di aver dovuto prestare molto attenzione alla sua forma fisica e all’alimentazione per motivi lavorativi anche se ama concedersi una buona cena da di tanto in tanto. Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto al riguardo ma una cosa è certa: la conduttrice è single visto che ha preso parte a Temptation Island Vip 2019, nel ruolo di tentatrice.

Nome: Alice Bertelli

Età: 28 anni

Data di nascita: 1 aprile 1991

Luogo di nascita: Bergamo

Segno zodiacale: Ariete

Titolo di studio: /

Professione: Modella e Conduttrice televisiva

Altezza: 170 cm

Peso: /

Account social:

Alice Bertelli: Instagram

Il suo account Instagram è seguito da 26,3mila persone e con conta oltre 800 post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano selfie, foto insieme ad amici ed al suo fidanzato, vi anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera.

La 28enne ha un profilo su Facebook, qui condivide molti selfie e video che la riguardano: potete trovare qui il suo profilo. Su Twitter ha un account che non sembra essere attivo infatti il suo ultimo post risale al 30 maggio del 2017. Conta mille follower e potete trovare qui il suo profilo.

Alice Bertelli: carriera

Alice Bertelli, come detto in precedenza, è una modella e conduttrice televisiva. Inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo quando ha solo 13 anni e nel 2016 inizia a collaborare con un’agenzia di moda dal nome Furs.me.

Qualche mese più tardi diventa una valletta per una tv locale, la Seilatv, nel programma “Calcio e Pepe”. Qui la Bertelli sarà occupata anche nel ruolo di co-conduttrice di trasmissioni sportive. La 28enne lavora anche come impiegata presso uno studio dentistico mentre nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione, nel ruolo di tentatrice, nel reality show Temptation Island Vip 2019.

