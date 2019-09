Giulia De Lellis, con un post pubblicato su Instagram, annuncia l’intenzione di fermarsi e prendersi una pausa dal lavoro: “sono stanca”.

Giulia De Lellis si prende una pausa dal lavoro e, probabilmente dai social. Ad annunciarlo, nel giorno dell’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo è la stessa influencer che, con un post pubblicato su Instagram, ha annunciato ai suoi 4,2 milioni di followers l’intenzione di prendersi una pausa.

Giulia De Lellis: “mi prenderò una pausa. Da mesi non dormo nello stesso letto”

Attualmente impegnata nella promozione del libro Le corna stanno bene su tutto, in uscita dal 17 settembre, Giulia De Lellis, in futuro, ha intenzione di prendersi una piccola pausa dal lavoro per dedicarsi ai suoi affetti che non riesce a vedere come vorrebbe. Un annuncio arrivato all’improvviso e che i fans hanno perfettamente capito.

“Sono più brava a raccontarvi del bello, a dirvi di quanto io sia entusiasta per tutto e sempre. Ma c’è tanto altro. Guardando questa foto pensavo proprio a questo… Stavo malissimo quel giorno, avevo la febbre alta e la testa mi esplodeva. I miei occhi, per chi li conosce, lo dimostrano. Nonostante tutto, posavo facevo il mio lavoro, con professionalità e con un sorriso fiacco. Non dormo da mesi nello stesso letto per più di una notte, sono ogni giorno in posto diverso, sempre più lontana dai miei affetti, dalle piccole, e per vedere il mio fidanzato faccio fatica, ma faccio di tutto. Sono felice, sono grata al mio lavoro, non fraintendetemi, ma sono stanca.. tanto! Mi prenderò una pausa, un periodo tutto mio molto presto… E sarà meraviglioso! Vi porterò con me comunque, tranquill”, ha scritto Giulia.

