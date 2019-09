Giulia De Lellis si commuove a Verissimo e parla dei tradimenti di Andrea Damante: “non ho sporcato io la nostra storia”.

Giulia De Lellis ha raccontato i segreti del suo libro Le corna stanno bene su tutto, in uscita il prossimo 17 settembre a Silvia Toffanin. Ospite della prima puntata stagionale di Verissimo, la De Lellis non ha trattenuto le lacrime di fronte ad un filmato sulla sua storia per poi concentrarsi sul racconto dei suoi amori.

Giulia De Lellis: “sono stata male per i tradimenti di Andrea Damante”

Prima di raccontarsi attraverso i vari amori, Giulia De Lellis si è commossa guardando il filmato che la redazione di Verissimo ha realizzato per raccontare al pubblico chi è Giulia De Lellis. Poi ha affrontato subito l’argomento Andrea Damante.

“Sono entrata in casa, ho acceso il computer e ho trovato cose poco chiare. Sono andata a fondo e ho trovato ciò che ho descritto nel libro. Ho trovato del materiale, foto, messaggi, mail. Già il tradimento fisico è una mancanza di rispetto, ma ho trovato anche parole che non mi è piaciuto leggere. Ho reagito a modo mio, sono stata tanto male, mi sono chiusa in casa per giorni, ho perso 6 chili, ero inguardabile e magrissima. Nel momento in cui ho scoperto tutto ho provato un mix di sensazioni contrastanti. Ricordo che sentivo un tremolio, poi sentivo caldo e subito dopo freddo. Non l’ho chiamato per giorni”, ha raccontato l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Ma quale è stata la reazione della De Lellis di fronte al tradimento? “Quando è tornato dal viaggio di lavoro, non ha trovato niente di mio, neanche una mollettina o una delle mie cremine. Ma ha trovato un disastro. Ho fatto male? Sono andata via perché non la sentivo più casa mia. Ho preso a martellate la PlayStation e l’ho infilata sotto la doccia. Ho distrutto tutti i vestiti, ho bucato le scarpe”.

Giulia, poi, spiega come Damante abbia poi tentato di riconquistarla: “Nella seconda fase ha tentato di riconquistarmi. Inizialmente per me era inammissibile. Ovviamente il sentimento non finisce da un giorno all’altro. Io sono stata costretta a smettere d’amare. Poi ho ceduto, ho creduto, mi sono fatta raccontare. È venuto e ho ceduto. Abbiamo ripreso a ritrovarci, ma non è andata. Non ce l’ho fatta. Il perdono è come l’altezza, o ce l’hai o non ce l’hai. Io proprio non ce l’ho. Ha detto che ho sporcato la nostra storia? La nostra storia non l’ho sporcata e rinnegata io, conosce meglio di tutti noi il contenuto di quel libro. Devo farmi problemi io ad aver scritto la mia storia o deve pensarci chi di dovere?”.

Giulia De Lellis e l’amore con Andrea Iannone: “è la mia persona”

Dopo Damante, nella vita della De Lellis c’è stato Irama: “Con Irama abbiamo avuto una storia meravigliosa che non è durata perché non ero pronta. Ho un meraviglioso ricordo di una persona bellissima, straordinaria, un artista incredibile”.

Parole importanti, infine, per Andrea Iannone: “Penso che sia la mia persona, mi reputo molto, molto fortunata. È stato molto paziente, delicato, mi ha rispettato, mi ha ascoltato e con il tempo mi ha conquistato. Lui mi voleva, me l’ha dimostrato e adesso mi ha pienamente. Siamo allineati, abbiamo gli stessi principi e valori. Ora conviviamo e ci viviamo il presente. Vorrei diventare mamma”.

