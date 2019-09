Temptation Island Vip 2019: Damiano Coccia Er Faina e Sharon sono fidanzati per finta? Arriva la clamorosa segnalazione sulla coppia.

Damiano Coccia Er Faina e la fidanzata Sharon formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island Vip 2019. Durante la prima puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi, Er Faina ha anche pianto per la fidanzata temendo di poterla perdere al punto da aver subito pensato al confronto. Oggi, però, spunta una clamorosa indiscrezione secondo la quale i due starebbero insieme per finta.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Temptation Island Vip 2019: la clamorosa segnalazione su Damiano Coccia Er Faina e la fidanzata Sharon

In attesa di capire se Damiano Coccia Er Faina e Sharon abbiano già lasciato il villaggio di Temptation Island vip 2019, spunta una segnalazione secondo la quale i due, in realità, non sarebbero fidanzati. A lanciarla è l’ex concorrente del Grande Fratello, Lidia Vella che, ai microfoni di Giada Di Miceli, conduttrice della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island Vip, Anna Pettinelli piange e sbotta: “cog*lione”

Lidia è stata tra i bersagli di Er Faina durante la sua partecipazione al Grande Fratello. “Ti dirò, a oggi sentire queste parole mi fanno solo sorridere. Lui mi fa tanta tenerezza. Però non nego che un tempo queste parole mi hanno segnata e non poco. Soprattutto in quel periodo che io ero molto attaccata. Non è stato facile” – ha spiegato facendo riferimento a quanto accaduto all’epoca. Poi ha aggiunto: “A me sta venendo anche il dubbio che forse sotto sotto… Non lo so, magari non stanno insieme? O magari era più una fase di frequentazione? Io la butto lì, tanto poi si viene a sapere”.

Poi ha concluso così: “Ti dico che mi sono arrivate delle voci che non mi sento di escludere. […] Secondo me non stanno insieme. Al massimo una frequentazione ma proprio fresca fresca”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI