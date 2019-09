Temptation Island Vip, Anna Pettinelli piange e sbotta: “cog*lione”

Temptation Island Vip 2019, Anna Pettinelli piange, si dispera e sbotta: “è un cog*ione”. Ecco cosa ha fatto il fidanzato Stefano Macchi.

Anna Pettinelli si dispera dopo aver visto un filmato del fidanzato Stefano Macchi. Brutte notizie per la conduttrice che, nel corso della seconda puntata di Temptation Island Vip 2019 si ritroverà di fronte ad un filmato del compagno che la farà piangere e sfogare amaramente.

Temptation Island Vip 2019: Anna Pettinelli in crisi, pianto e disperazione per il fidanzato Stefano Macchi

Nel video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island Vip 2019, Anna Pettinelli è a letto, nella propria camera, mentre piange e si dispera. Il motivo? Un filmato che ha visto e che ha per protagonista dil fidanzato Stefano Macchi che, durante la prima puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi è apparso molto interessato alla single Cecilia Zagarrigo che, stando a quello che ha detto la Pettinelli, gli interesserebbe seriamente.

“E’ un c……e. Adesso a lui piace un’altra… sto male”, die la Pettinelli mentre piange disperata sotto gli occhi delle altre fidanzate. Nathaly e Serena sembrano però ironizzare per cercare di tranquillizzarla. “Sei una gelosona”, le dice la Caldonazzo. Mentre la Enardu incalza: “Cosa vuoi farci? E’ solo più giovane e più simpatica di te”.

Cosa avrà combinato Stefano Macchi? Si sarà spinto oltre con la single Cecilia Zagarrigo? Lo scopriremo solo lunedù sera. Le premesse, tuttavia, non sono affatto rassicuranti per la conduttrice che, nel corso della prima puntata, ha dichiarato: “Sono convinta che questa ragazza piaccia a Stefano, ma finché ballano non c’è niente di che”.

