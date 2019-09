Temptation Island Vip 2019 anticipazioni: Er Faina e Sharon hanno abbandonato il programma^ Spunta il video con un dettaglio che non sfugge.

Damiano Coccia Er Faina e la fidanzata Sharon hanno abbandonato il villaggio di Temptation Island Vip 2019? Dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione di canale 5 arriva un video che anticipa ciò che accadrà nella seconda puntata, in onda lunedì 16 settembre. Nel vedere le immagini, un dettaglio balza subito agli occhi. Andiamo a scoprirlo insieme.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Temptation Island Vip 2019: Er Faina e Sharon hanno abbandonato il programma?

Nel video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Temptation Island Vip 2019, tutti i fidanzati sono chiamati nel pinnettu. Il filmato è per Simone, chiamato a guardare un filmato della fidanzata Chiara. Al suo fianco ci sono tutti i compagni d’avventura, compreso il figlio di Pippo Franco sbarcato in Sardegna con la fidanzata per sostituire Ciro Petrone e Federica Caputo, eliminati dopo la violazione delle regole. Chi, tuttavia, non c’è è proprio Damiano Er Faina. Come mai? Al momento non c’è ancora una risposta, ma l’ipotesi abbandono non è da escludere.

Potrebbe interessarti anche—->Temptation Island Vip: ecco Alex Belli e Delia Duran, cachet stellare?

Damiano Er Faina, durante la prima puntata di Temptation, ha chiesto il confronto immediato alla fidanzata Sharon. Alessia Marcuzzi lo ha esortato a pensarci su, ma alla luce del video di anticipazioni diffuso sui social, è probabile che la webstar romana e la sua dolce metà abbiano abbandonato il programma. Solitamente, infatti, nel pinnettu, sono presenti tutti i fidanzati e l’assenza di Er Faina non fa che avvallorare l’ipoesi abbandono. Inoltre, nelle scorse ore, Alberto Dandolo ha lanciato la notizia secondo cui, in Sardegna, sarebbero sbarcati Alex Belli e Delia Duran. Quest’ultimi, dunque, avranno preso il posto di Er Faina e Sharon?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI