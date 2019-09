A Temptation Island Vip arrivano Alex Belli e Delia Duran. Alla coppia il compito di risollevare gli ascolti: ecco il presunto cachet.

Dopo l’eliminazione di Ciro Petrone e Federica Caputo, nel villaggio di Temptation Island Vip 2019 è sbarcata una nuova coppia. Secondo quanto scrive Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, la coppia che è pronta ad infiammare le dinamiche del villaggio in Sardegna sarebbe quella formata da Alex Belli e Delia Duran, vista durante il Grande Fratello per l’incontro con Mila Suarez.

Temptation Island Vip: arrivano Alex Belli e Delia Duran

La prima puntata di Temptation Island Vip 2019 ha incollato davanti ai teleschermi 2.949.000 spettatori pari al 18.16% di share. Ascolti che avrebbero spinto la produzione a chiamare in causa Alex Belli e Delia Duran che, con la loro storia d’amore e il loro carattere forte e deciso avrebbero il compito di risollevare le sorti del programma.

“Oggi è in grado di confermarvi che Alex Belli e Delia Duran lo scorso fine settimana sono partiti per l’isola delle tentazioni. La produzione aveva inizialmente pensato anche alla coppia Corine Clery e Angelo Costabile, ma alla fine si è optato per l’attore rubacuori e la modella latina. Si dice che il loro cachet sia molto cospicuo. A quanto ammonterà? Ah, saperlo..”, scrive Alberto Dandolo.

Il nome di Alex Belli e Delia Duran era stato accostato alla seconda edizione di Temptation Island Vip prima che fosse svelato il cast. La partecipazione dell’attore e della fidanzata era poi sfumata, ma stando a quello che scrive Dandolo, dovrebbero presto sbarcare in Sardegna. Probabilmente la presentazione della coppia Dandolo-Duran avverrà durante la seconda puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi.

