Pamela Perricciolo durante un’intevista rivela che Eliana Michelazzo era a conoscenza, da diversi anni, dell’inesistenza di Simone Coppi

Pamela Perricciolo solo qualche giorno fa è stata avvistata negli studi di Cologno Monzese e adesso ha rilasciato una nuova intervista sul caso di Mark Caltagirone

Lei, intervistata da Comingsoon.it, ha rivelato alcuni dettagli davvero interessanti come quella che riguarda la sua ex socia in affari Eliana Michelazzo. Sembrerebbe infatti che quest’ultima fosse a conoscenza dell’inesistenza di Simone Coppi da diversi anni:

“Nell’interrogatorio del 2014, ci sono gli atti (riguardo la denuncia ricevuta per aver presentato “Danny Coppi’ ad una nota politica “laziale). Non solo viene chiarito che Danny Coppi, il cugino di Simone, non esiste, ma era stato anche sequestrato l’atto del matrimonio di Eliana. Lei ne era al corrente dal 2014. Noi non siamo in galera perché non c’è alcun reato. La storia fa share, abbiamo fatto il 30%. Sono stata invitata a Live – Non è la D’Urso e ho accettato.”

Donna Pamela, ai microfoni di Esclusivo TV ha anche svelto di esserci rimasta male per il comportamento assunto dalla Michelazzo dopo quanto accaduto: “Eliana è stata mia sorella per dieci anni. Lei dà tutte le colpe a me, ma penso che qualcuno l’abbia portata a dare le colpe a me perché lei sa come sono andate le cose. Lei mi dice tante cattiverie. Non penso ci riconcilieremo mai. Il nostro era solo un rapporto di sorellanza. Io ho capito chi ha portato Eliana a fare determinate scelte. L’Eliana che conosco io non avrebbe mai rinnegato la mia famiglia, non avrebbe mai bloccato i miei nipoti che adorava.”

Pamela Perricciolo: attacca le sue ex socie in affari

Pamela Perricciolo, si è voluta toglie anche qualche sassolino dalla scarpa e ammette di aver partecipato all’organizzazione ma nonostante ciò non accetta di prendersi la totalità della colpa.

Per questo ha affermato: “Io sono stata la prima, quando ho visto che le cose andavano oltre, a dire di non andare più in televisione. Le cose stavano sfuggendo, era inutile cavalcare. Poi c’è chi ha voluto continuare e si è trovata male, perché io ed Eliana avevamo un’agenzia che fatturava tanti soldi. Non avevamo bisogno di nulla. Noi tre non avremo più la credibilità che potevamo avere mesi fa. L’unica cosa da fare era chiedere scusa tutte e tre insieme.”

