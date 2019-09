Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati: ecco perché

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciat pochi mesi dopo l’inizio della storia: ecco i motivi della rottura della coppia del GF Vip 2019.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sarebbero lasciati. Dopo aver fatto sognare i fans del Grande Fratello 2019 lasciandosi andare ad un bacio da favola che ha fatto sognare tutti i telespettatori, la coppia si sarebbe detta definitivamente addio, ma quali sono i motivi che avrebbero portato alla rottura?

Kikò Nalli e Ambra Lombardi si sono lasciati: i motivi della rottura

Tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo sembrava andare tutto a gonfie vele. “Ambra ha messo i miei figli al primo posto sin da subito. Anche perché lei è professoressa di lettere perciò ci sa fare con i ragazzi. Anzi, le dirò che ultimamente erano anni che non andavo alle giostre e invece lei ha preso i miei figli, quelli più piccoli, e ha fatto divertire pure me”, raccontava poche settimabe fa l’ex marito di Tina Cipollari al settimanale Lei.

Poi le voci di rottura diffuse dal settimanale Nuovo: “Anteprima esclusiva. Intervista di Nuovo alla Lombardo. Ambra e Kikò, l’addio: ‘Lui non mi dimostra amore’”.

Proprio al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Ambra Lombardo avrebbe svelato i motivi dell’allontanamento: “Lui non mi dimostra amore! Mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza. In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa. Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C’era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c’erano altre priorità, come è normale che sia”.

