Annarita, la sorella di Tina Cipollari attacca Ambra Lombardo: Kikò Nalli non resta in silenzio e replica duramente all’ex cognata.

La storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo continua, ma le critiche non si placano. Non tutti, infatti, credono ai sentimenti della sexy professoressa del Grande Fratello 2019 e tra questi c’è anche Annarita, la sorella di Tina Cipollari che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, si scaglia contro Ambra.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Kikò Nalli replica alla sorella di Tina Cipollari e difende Ambra Lombardo

“Ambra non mi piace per niente e quando Kiko è uscito dalla Casa gliel’ho detto chiaro e tondo. Qui in famiglia non piace a nessuno, a mia sorella Tina, ai suoi tre figli, anche se il più grande preferisce starne fuori”, ha dichiarato la sorella di Tina Cipollari ai microfoni del settimanale Di Più. “Ambra è chiaramente una calcolatrice e se lo dico io è perché mia sorella non se la sente di farlo pubblicamente. Certo, Tina si sente coinvolta perché vuole tutelare i suoi figli ma non vuole nemmeno mettere i bastoni tra le ruote nella nuova vita del suo ex marito. Ma io non riesco a stare zitta, anche perché lui per me è come un fratello, e vederlo usato in quel modo non mi piace”.

Potrebbe interessarti anche—>Kikò Nalli torna su Instagram, ma il primo post non è per Ambra

Dopo aver scelto di andare avanti per la propria strada senza ascoltare Tina Cipollari, Kikò Nalli ha replicato alla sorella dell’ex moglie difendendo la propria relazione con Ambra. “Sto leggendo tantissimi giornali che parlano di me e Ambra e questa cosa mi fa piacere. L’ho definita un po’ una favola moderna, una favola reale. Una sola cosa a me non piace: che qualcuno abbia dei dubbi“, ha ammesso Kikò su Instagram. “Dubbi che, non vi preoccupate, vi toglierò molto presto con la pazienza, la sapienza, il mio modo di fare. Tranquilli, noi ci siamo e ci siamo per le persone che ci sostengono: viva Kikò e Ambra! Grazie a chi ha creduto e crede ancora in me e Ambra!”, ha aggiunto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI