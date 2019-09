Ciro Petrone sembra non riuscire proprio a vivere l’esperienza di Temptation Island Vip 2. Federica Caputo manca troppo e ciò o spingerà verso una decisione estrema.

Il falò di confronto, la tappa finale di ogni edizione di Temptation Island, sia che la coppia arrivi sino in fondo sia che uno dei due decida che ciò che vede proprio non gli piace e che vuole subito finire l’avventura.

Mai però era accaduto che una coppia lasciasse il programma, per così dire, per altra via.

Ci ha pensato quest’anno Ciro Petrone a cambiare la tradizione e sovvertire veramente ogni regola.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Temptation Island Vip 2: Ciro contro tutte le regole

Per l’attore di Gomorra la situazione si era fatta a dir poco intollerabile.

Dopo solo due giorni aveva già chiesto il falò di confronto, senza aver mai provato neanche a interfacciarsi con una sola single e isolandosi pressoché sempre.

Federica Caputo aveva però rifiutato la richiesta di confronto, facendo chiaramente capire di necessitare di vivere questa esperienza lamento un po’.

Ciro inizialmente, consigliato anche da Alessia Marcuzzi, pare aver deciso di rispettare la volontà della fidanzata ma poi a quanto pare il peso si è fatto insostenibile.

Ecco allora in riva al mare, riflessivo, pensieroso e poi, dal nulla… in corsa!

Il ragazzo è letteralmente fuggito, a bittato a terra un paio di membri della troupe e si è spinto sino al villaggio delle fidanzate.

Qui Federica ha provato a evitarlo ma non ci è stat nulla da fare: Ciro si è spinto sino a ricongiungersi in un abbraccio alla sua lei.

L’intervento di Alessia si è fatto allora inevitabile. La presentatrice ha comunicato l’esclusione della coppia dal programma, non prima per di aver invitato Ciro a riflettere su come il suo gesto, apparentemente romantico, abbia in realtà rappresenta una grande mancanza di rispetto nei confronti di Federica.

La ragazza è apparsa infatti alquanto dispiaciuta, in lacrime per quella che le è parsa un’occasione persa. La coppia è uscita insieme dal reality ma rimarrà anche insieme? Staremo a vedere.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE…

Temptation Island Vip 2: Pago verso il falò di confronto

Temptation Island Vip 2: Simone e le sigarette di Chiara

Temptation Island Vip 2: le coppia si presentano