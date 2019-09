Al primo falò per Damiano Er Faina è subito ceca rabbia. Una frase di Sharon più di tutto lo porta a chiedere subito il confronto.

Le immagini possono far male ma forse ancor più male possono fare le parole.

Quando viene chiamato nel pinnettu e poi durante il falò, Damiano Er Faina vede la sua Sharon sorridente, esuberante ma in fin dei conti sempre molto rispettosa.

Si infastidisce per un paio di massaggi che le sono stati fatti al collo ma è una frase che oscura tutto il resto e lo fa crollare, chiedendo subito il falò di confronto.

Temptation Island Vip 2: Er Faina perde subito la testa

“Io di lui sono sicura, è di me che non lo son ed è una cosa brutta”

Poche parole e tutto sembra franare adesso a Damiano Er Faina.

Lui che si sveglia in lacrime per la mancanza di Sharon, sicuro dei propri sentimenti, sicuro dopo soli sei mesi che sia l’unico vero amore rimane di stucco nel pensare che per Sharon non sia lo stesso.

Per la ragazza sei mesi sono pochi, troppo pochi: lei certo è innamorata ma non ha la sicurezza che invece Damiamo sembra vantare.

Alessia prova a far comprendere tutto ciò ma Er Faina oramai ha perso la testa: si sente tradito, deluso e preso in giro un’altra volta, come già accaduto con la sua ex.

Per Damiano non c’è altra soluzione: vuole il falò di confronto.

