Nathaly appena arrivata a Temptation Island spiega le criticità del rapporto con Andrea: la sua gelosia del passato, il suo temere di essere danneggiato, il suo non volerla conoscere fino in fondo.

Temptation Island Vip è un programma che svela molti retroscena delle coppie protagoniste. Solitamente ciò avviene nel corso delle puntate ma nel caso di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti ciò è avvenuto ancor prima di sbarcare nel villaggio.

La fidanzata infatti racconta sin da subito ciò che sta minando la relazione con Andrea, ovvero il suo mettersi, come lei stessa dice, sempre in primo piano.

Temptation Island Vip 2, Nathaly e i limiti di Andrea

Frasi dure quelle di Nathaly Caldonazzo che rimarca più volte come si senta poco capita dall’uomo al suo fianco, un uomo che, lei stessa teme, non la vuole conoscere fino in fondo.

Nathaly sottolinea come ogni volta che Andrea le domanda ciò che ha fatto non lo fa mai per capirla meglio, per sapere ciò che vive, ciò che sente, ci che pensa ma solo e soltanto se qualcuno può averne minato la sua posizione.

Andrea Ippoliti pare inoltre esser estremamente geloso del passato, cosa che Nathaly proprio non riesce a capire: “Lui non vuole sentire parlare del mio passato, è allergico”, sottolinea con Anna Pettinelli e più volte con molti altri.

Infine la frase più dura:

“Io con lui sento spesso la solitudine”

Ecco allora che Nathaly Caldonazzo a Temptation Island Vip 2 arriva per ritrovare in primo luogo la propria serenità personale. Riuscirà in questa impresa ma, soprattutto, riuscirà a farlo rimanendo con Andrea Ippoliti?

Lui sembra decisamente contrariato da tutti ciò e mette subito in atto la sua vendetta, iniziando a divertirsi con la single Zoe cosa che letteralmente getta Nathaly nella disperazione.

