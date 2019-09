Temptation Island Vip 2: Simone e le sigarette di Chiara

Chiara da subito spettacolo ma per Simone il problema non son i balli sfrenati e i tuffi notturni ma… le sigarette!

Quando si partecipa a Temptation Island Vip 2 si teme di poter vedere un po’ tutto.

Ogni chiamata nel pinnettu è un colpo al cuore: che cosa vedrò? Che cosa avrà fatto?

Si immagina il peggio, si teme che l’atra persona possa esser scivolata in gesti inappropriati. Quello in cui si differisce è forse proprio la definizione di “inappropriato”: per alcuni può esser un semplice sfiorarsi, per altro una parola di troppo e per qualcuno… una sigaretta!

Già, una semplice sigaretta può far adirare più di un abbraccio, più di un ballo provocante.

Temptation Island Vip 2: Simone infuriato per una sigaretta

Stiamo parlando di Simone, il più bello di Italia, che a Temptation Island Vip 2 si è da subito trovato a fronteggiare una serie di chiamate nel pinnettu per osservare la sua fidanzata Chiara ballare e scambiare confidenze particolari con i single.

La ragazza appare fin troppo disinvolta, tanto che la stessa Anna Pettinelli sottolinei come si sia da subito costruita il suo harem: balla con tutti e c’è anche chi la prende in braccio per gettarla in mare.

A Simone non è però questo a infastidirlo. Il ragazzo dice che per Martina tutto ciò è normale. A toccarlo è un solo dettaglio: la sigaretta.

A quanto pare i due hanno litigato molto per il vizio del fumo di lei e il ragazzo a lavorato per far sì che smettesse. Ora, appena giunta nel villaggio, eccola accendersi una sigaretta.

Incredibile ma vero dunque: passi il ballare avvinghiati, lo sculettare e il lasciarsi andare a frasi provocatorie ma quella sigaretta proprio no.

Tutti rimangono un po’ allibiti da una reazione tanto bizzarra di Simone e, lo ammettiamo, anche noi siamo decisamente sorpresi.

