Temptation Island Vip 2019: coppie, tentatori, villaggio, conduttrice, quanto dura e numero di puntate della nuova edizione del programma dell’amore.

L’attesa è finita. La prima puntata di Temptation Island Vip 2019 va in onda oggi, lunedì 9 settembre, in prima serata su canale 5 e dovrebbe fare compagnia ai telespettatori per sei settimane. Al timone della nuova edizione della versione vip di Temptation Island c’è Alessia Marcuzzi che raccoglie l’eredità di Simona Ventura, ma chi sono le coppie pronte a mettersi in gioco? Chi sono i tentatori e le tentatrici pronti a mettere in crisi il rapporto dei concorrenti? Andiamo a scoprire tutto.

Temptation Island Vip: le coppie

Sono sei le coppie di Temptation Island Vip 2019. Ad accettare il rischio sono stati: Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, Pago e Serena Enardu insieme da due anni, l’attore Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la professoressa de ‘L’Eredità’ Chiara Esposito, Damiano, detto Er Faina – star del web – con la compagna Sharon Macri, infine Anna Pettinelli e il marito Stefano Macchi, più giovane di lei di 18 anni.

Temptation Island Vip: i tentatori

A far compagnia alle fidanzate nel villaggio dell’amore ci sono degli avvenenti tentatori che sono: Antonio Moriconi, 24 anni, maestro di sci ed ex corteggiatore di Teresa Langella; Ricky Costantino, 28 anni, allenatore calcio; Jack Queralt, 40 anni, artista, figlio del noto pittore Jaume Queralt; Ale Catania, 23 anni, agente commercio; Valerio Maggiolini, 25 anni, responsabile marketing; Alessandro Graziani, 27 anni, pallavolista; Mattia Bertucco, 31 anni, dj e gestore locali; David Nenci, 31 anni, manager centro sportivo e personal trainer; Riccardo Colucci, 33 anni, preparatore atletico; Giancarlo Picariello, 40 anni, imprenditore, gestore di locali e ristoranti; Gianmaria Gerolin, 30 anni, imprenditore moda e design, figlio dell’ex centrocampista della Roma Manuel Gerolin; Michele Loprieno, 53 anni, imprenditore, e attore (“I Cesaroni” su Canale 5); Samy Youssef, 24 anni, modello; Fabrizio Baldassarre, 31 anni, hair stylist ed e corteggiatore di Angela Nasti.

Temptation Island Vip: le tentatrici

Le tentatrici, invece, sono: Valentina Galli, 27 anni, designer e imprenditrice; Federica Francia, 22 anni, laureanda in scienze infermieristiche; Cecilia Zagarrigo, 25 anni, laurenda in giurisprudenza ed ex corteggiatrice di Oscar Branzani; Antonietta Fragasso, 22 anni, quarta classificata a “Miss Italia 2018”; Alice Bertelli, 28 anni, impiegata in uno studio dentistico, conduttrice su Sport Italia; Marta Krevsun, 30 anni, ingegnere biomedico, conduttrice di tv locali e già tentatrice della versione nip di Temptation nel 2015; Fede Spano, 25 anni, segretaria in una palestra; Gaia Mastrototaro, 24 anni, laureanda in Economia e Commercio; Zoe Mallucci, 20 anni, studentessa di Scienze del Turismo; Marina Vetrova, 26 anni, ballerina; Daniela Troisi, 39 anni, laureata in Psicologia, conduttrice televisiva per tv locali, speaker radiofonica; Silvia Tramonte, 25 anni, imprenditrice e stilista nel settore del beachwear; Ana Paula Manzanal, 25 anni, conduttrice per la tv peruviana e attrice.

Il villaggio dell’amore

Il villaggio che ospita coppie, tentatori e tentatrici è lo stesso della versione nip. Si tratta dell’ Is Morus Relais e si trova in Sardegna, precisamente a Santa Margherita di Pula.

