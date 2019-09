Temptation Island Vip: l’attore Ciro Petrone scappa dal villaggio dei fidanzati dopo aver visto la sua fidanzata sulla spiaggia

Temptation Island Vip è uno dei programmi più amati e discussi di Canale Cinque. Il reality show, che a luglio è andato in onda nella tradizione classica, sta per tornare ma nella versione Vip. Il programma inizierà il prossimo lunedì, 9 settembre, e alla conduzione troveremo la meravigliosa Alessia Marcuzzi.

Le riprese sono già iniziate e lo show è già entrato nel vivo con le prime sfuriate da parte dei ragazzi. Ma in queste ore un video in particolare sta facendo il giro del web: stiamo parlando di quello che vede coinvolti Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica Caputo.

Lui infatti era nel suo villaggio quando da lontano ha visto la sua dolce metà e senza pensarci due volte ha scavalcato gli scogli, che dividono i due villaggi, e si è lanciato in una velocissima corsa per raggiungerla. Gli addetti hanno cercato di fermarlo ma, come mostra il video condiviso su Instagram, sembra non abbiano avuto molto successo.

Non è la prima volta che accade infatti alcuni anni fa abbiamo visto Cristian Galella che ha distrutto il villaggio dei fidanzati per raggiungere Tara Gabrieletto e ancora Salvatore Di Carlo con Teresa Cilia.

Temptation Island Vip: Ciro Petrone e Federica Caputo, chi sono?

Le coppie che parteciperanno a Temptation Island Vip sono sei e tra questi troviamo Ciro Petrone e Federica Caputo. Lui è un attore diventato famoso inseguito al suo ruolo nel magistrale film “Gomorra” lei invece è una studentessa di ragioneria presso l’università Federico II di Napoli, non appartiene al mondo dello spettacolo.

Durante la presentazione registrato per il reality show lei ha spiegato: “Circa otto mesi fa ho scoperto che Ciro chattava con altre ragazze questa è l’occasione della vita, almeno per il nostro rapporto nel bene e nel male”. Ciro dal canto suo ha velatamente confermato la versione della sua ragazza ed ha replicato: “Io penso di essere cambiato, ho tanta voglia di dimostrarlo a lei. Speriamo bene”.

