A Temptation Island Vip 2, Pago proprio il giorno del suo compleanno vede delle immagini sconvolgenti della fidanzata. Sembra voler chiedere il falò di confronto.

Compleanno amaro per Pago, il cantante ed ex di Miriana Trevisan, che partecipa a Temptation Vip insieme alla compagna Serena Enardu dopo una storia di ben 6 anni e mezzo. Quello tra di loro sembra essere uno dei rapporti più a rischio rottura. E presto potremo vedere il falò di confronto della coppia.

Fin dalle prime battute l’ex tronista sarda di Uomini e Donne si è infatti avvicinata al single Alessandro con il quale si è creata una complicità e un feeling incredibile. Dall’inizio Serena ha subito iniziato mettere in discussione il suo rapporto con Pago. Ha detto di annoiarsi e di vivere un momento di profonda noia e poca attrazione verso il compagno Noia e attrazione che non sembrano esserci con Alessandro.

Temptation Island Vip 2 Serena Enardu senza freni

Con lui infatti la bella Enardu si è completamente aperta avvicinandosi anche fisicamente. Pago apprezza il fatto che la fidanzato lo abbia definito una bella persona e un bravo ragazzo. Ma non vuole nemmeno che Serena stia con lui solamente per abitudine.

Pago sembra in quest’esperienza conosce una persona completamente diversa da quella che vedeva a casa. Ed è sconvolto dai suoi comportamenti e dalle parole della fidanzata.

Dopo due ‘pinnetti’ è durante il falò che Pago vede e immagini più eclatanti, che maggiormente lo sconvolgono. Proprio il giorno in cui compie 48 anni Pago infatti assiste Serena lanciarsi in un sexy ballo con Alessandro. Un ballo che incontra il favore degli altri coinquilini del villaggio ma che crea in Pago una reazione forte.

Il cantante sembra voler chiedere un falò ci confronto, pensando che la fidanzata non sia rispettosa del loro rapporto. Pago confessa poi una volta arrivato il villaggio che vorrebbe spaccare tutto ma si contiene. Tutto dipende da quanto riuscirà a restare calmo.

Siamo certo che il confronto tra i due fidanzati avverrà a breve e che una delle coppie più celebri di questa edizioni di Temptation Vip potrebbe tornare a casa come single.

