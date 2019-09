Pronti partenza e via per Temptation Island Vip 2 che inizia con la presentazione delle coppie. Chi sono gli innamorati che si metteranno alla prova?

Un brindisi e si comincia. Le coppie sbarcano a Temptation Island Vip 2 e si presentano al pubblico, riassumendo la loro storia e i motivi che li hanno spinti a mettersi alla provane reality più controverso della tv.

Perché sbarcare in un villaggio all’insegna della tentazione? Scopriamolo insieme.

Le coppie di Temptation Island Vip 2

Serena e Pago – Sei anni e mezzo insieme. Un figlio di 14 anni lei, uno di 10 anni lui. Da qualche anno a questa parte, a detta di Serena, la monotonia ha preso il sopravvento. Lui si dice innamoratissimo ma lei teme di esser un po’ stanca e deve capire se oramai c’è solo “una forte stima” o è il vero amore

Natahaly e Andrea – Tre anni insieme ma ognuno vive ancora a casa propria. La coppia pare attraversare una fase alquanto litigiosa ma poi i due non si lasciano mai. “Voglio che un uomo abbia fiducia in lei”, dice Nathaly che vuole un uomo orgoglioso di lei; lui chiede attenzioni, carniere. Alla fine di tutto i due potranno trovare nuovi presupposti per tornare a vivere insieme?

Chiara e Simone – Il modello ventitreenne e la showgirl si conoscono da sei anni ma stanno insieme da 10 mesi. Gli ultimi due e tre mesi hanno portato lei a interessarsi a un altro ragazzo e adesso lei vuole capire se potrà commettere il futuro questo stesso errore.

Sharon e Damiano “Er Faina” – Lui star del web, lei estetista sono stati uniti sei mesi fa dal colpo di fulmine. Si dicono pronti a grandi passi e lui sostiene che sia lei ad avergli ridato fiducia nelle donne. Lui ha sempre preso in giro le coppie del reality e ora decide di entrarvi per dar prova di quanto sempre sostenuto sul web: il vero amore non teme un reality.

Ciro e Federica – Lui lanciato dal film Gomorra, lei studentessa di legge. Otto anni insieme e per lei è il primo e unico uomo, quello di una storia da favola. Peccato che lei una non fa abbia trovato compromettenti messaggi nel cellulare di lui e da allora non riesca più a fidarsi. Potrà tornare la fiducia in questa coppia.

Anna e Stefano – Cinque anni di storia e una convivenza giunta subito. La grande differenza di età non è mai stata un problema ma la gelosia di lei è proverbiale e ora è proprio questa ad esser messa alla prova nel reality.

