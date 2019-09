Temptation Island Vip 2: Pago subito nel pinnettu

Temptation Island Vip 2 è appena iniziato e Pago si ritrova subito nel pinnettu per ben due volte

“A me manca quella cosa in più che ci deve essere in un rapporto di coppia”

Così parla Serena Enardu non appena entrata a Temptation Island Vip 2.

Appena l’aperitivo offerto da Tezenis prende il via Pago si ritrova infatti subito chiamato nel pinnettu. Ci tornerà altre due volte, sempre per vedere la fidanzata raccontare le loro difficoltà di coppia, i suoi dubbi e, soprattutto, scoprire una complicità con il single Alessandro.

Temptation Island Vip 2: Pago ascolta lo scontento di Serena

“C’è sicuramente un sentimento ma io sono una di quelle persone che dice “il sentimento non è tutto””

Ripete Serena Enardu durante il secondo video mostrato a Pago dalla redazione.

La ragazza lamenta i silenzi del suo fidanzato, il fatto che lui pensi troppo alla fisicità e poco alla sintonia mentale, e che, molto assente per lavoro, sia troppo passivo al suo rientro.

Lei non si sente più presa come un tempo, la passione per lei non scatta più con troppa facilità e dopo sei anni e mezzo pare volere altro dal suo uomo.

A darglielo può esser il single Alessandro? I due sembrano in grade sintonia e a Serena pare venire assai facile aprirsi con lui e spiegarle il suo disagio.

Se inizialmente i fidanzati sembrano decisi nel sottolineare a Pago che la donna parla come molto innamorata, tanto da sciogliersi in lacrime, poi anche loro vacillano e sottolineano come tante lamentele sembrino inopportune.

Pago appare sempre più irritato. Che il falò di confronto sia più vicino di quanto si possa credere?

