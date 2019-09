Temptation Island Vip, la conduttrice, Alessia Marcuzzi, esprime il suo parere su quanto accaduto con Damiano Er faina: “Polemiche inutili”

Temptation Island Vip è uno dei programmi più amati e discussi di Canale Cinque. Il reality show, già andato in onda a luglio nella versione classica, tornare con l’edizione Vip. Il programma inizierà il prossimo lunedì, 9 settembre, e alla conduzione troveremo la meravigliosa Alessia Marcuzzi.

Ed è stata proprio lei a parlare di uno dei concorrenti più chiacchierati e sopratutto discussi di questa edizione, Damiano Er Faina. Quest’ultimo è stato criticato aspramente da molti utenti, ma anche da Francesco Chiofalo, per aver accettato di partecipare ad un programma che ha sempre criticato.

Sull’argomento è intervenuta la Marcuzzi che ha affermato: “Polemiche inutili. In ogni programma ci sono personaggi controversi. Le critiche le ho lette, restano parole o sfoghi sui social che partono come un treno ogni volta che inizia una trasmissione con concorrenti ‘borderline’. Ma la presenza di Damiano merita una riflessione, anche perché non sta gareggiando per un montepremi.”

Poi ha aggiunto: “Qui la posta in gioco è l’amore. ‘Er Faina’ è un personaggio noto sul web che qui possibilmente vivrà, in prima persona, quelle situazioni che lui stesso prendeva in giro da casa. E se succedesse il contrario? Se capitasse a lui di passare da carnefice a vittima? Come coppia, sappiate che la vera ‘faina’ è Sharon: potrebbe essere la portavoce che vendicherà tutte le donne che lui ha massacrato negli anni. Sono curiosa di scoprirlo…”.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi: anticipazioni sul programma

Alessia Marcuzzi ha anche rilasciato alcune spoiler, o meglio anticipazioni, sul programma. Ha infatti rivelato che già dal primo giorni ci sono state sfuriate e situazioni impensabili.

Inoltre ha detto che durante il programma la vedremo anche in pigiama: “Ho abbracciato un concorrente perché ho capito che aveva bisogno di una ‘spalla’. C’è stato subito un falò davvero ‘rovente’ e un colpo di scena incredibile che non si può assolutamente rivelare. A un certo punto mi vedrete anche in pigiama nel villaggio, durante una situazione assurda, a causa di un ingresso urgente”.

Leggi anche

>>> Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo senza freni contro Er Faina

>>> Temptation Island Vip: Ciro Petrone scappa dal villaggio dei fidanzati

>>> Ivana Mrazova dovrà subire un intervento: “Devo operarmi, è inevitabile”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI