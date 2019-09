Temptation Island Vip 2 : Giovanni Conversano commenta Serena Enardu

Sul web arriva il tanto atteso commento di Giovanni Conversano che giudica in modo molto duro il comportamento di Serena Enardu.

Sono in molti ad essere stupiti dal comportamento di Serena Enardu, sicuramente non lo è stato Giovanni Conversano. In molti attendevano un suo commento sulla partecipazione della sua ex al reality di Canale 5 e finalmente è arrivato.

Giovanni e Serena avevano fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne con la loro storia d’amore, una coppia seguitissima e amatissima dal pubblico. Ma il loro amore è durato ben poco e da quando si sono lasciati tra i due non scorre buon sangue.

Temptation Island vip, il duro attacco di Giovanni Conversano

Oggi Giovanni Conversano è un uomo felice con la sua famiglia la bella compagna Giada Pezzaioli e il piccolo Enea. Ma dopo le immagini ha voluto commentare il comportamento non proprio rispettoso nei rispetti del fidanzato Pago da parte di Serena: “Dopo tanti anni, circa nove, tutti i nodi vengono al pettine”. Poi continua con parole molto pesanti “Quando mi chiedevate: ‘Cosa pensi?’ Io penso che lei sia quel che è sempre stata. Oggi non dirò tutto perché voglio vedere fino a che punto arriva. Io lo sapevo, motivo per il quale fuori, via (fa anche il gesto con le mani, ndr.). Che disastro! Qualsiasi cosa va bene, basta che sia di carne!“.

L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne insomma ci è andato giù pensante contro la ex fidanzata, anche se molti sul web hanno criticato questa sua scelta di parlare di Serena giudicandola quasi una ripicca.

Poi Conversano si rivolge anche a Pago che sta vivendo questa esperienza e che sembra solo ora aver capto la vera natura della fidanzata : “Io l’ho capito subito. Della serie: basta che respiri! Il buon fruttivendolo riconosce le mele marce anche senza guardarle. Poi subentra la pena e io mi fermo qui, solo io potevo darle pane per i suoi denti, nei denti”.

Non ci resta che attendere e vedere se arriveranno altri commenti da parte di Conversano sull’atteggiamento di Serena.

