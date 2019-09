Le anticipazioni di Beautiful dagli USA parlano di un nuovo sconvolgente piano di Thomas pronto a fare la guerra ai Logan e in special modo a Brooke.

Nuove anticipazioni di Beautiful ci giungono dagli USA. Se qualcuno sperava che dopo l’incidente Thomas voltasse pagina e cambiasse comportamento si sbagliava. Il giovane Forrester infatti ha un nuovo piano per poter arrivare al potere e raggiungere così i suoi scopi.

Thomas anche in questo caso non si fermerà davanti a nulla e cercherà di approfittare di qualsiasi situazione e persona per raggiungere i suoi scopi. I suoi scopi in questo caso non riguardano Hope nè l’amore, ma la scalata al potere. Vuole ricoprire il ruolo attualmente di Steffy e distruggere per sempre i rapporti tra Forrester e Logan.

Per raggiungere questi obbiettivi approfitterà della malattia di Katie. La giovane Logan verrà ricoverata per problemi di salute. La sua situazione sarà preoccupante e tutti si concentreranno su di lei sia le Brooke che Bill che tutta la famiglia Forrester. Questo permetterà al figlio di Ridge di essere meno controllato e di riuscire a mettere in atto il suo piano.

Anticipazioni Beautiful: Thomas contro le sorelle Logan

Nell’ultimo periodo è cresciuto il suo odio per le Logan. Il giovane Forrester è infatti convinto che le sorelle abbiano rovinato tutte le cose positive della sua famiglia e farà il possibile per distruggere questo legame. Thomas non apprezza nemmeno il fatto che Brooke sia tornata quasi subita in libertà dopo l’incidente che ha provocato il suo coma.

Ad accrescere le ostilità il fatto che Logan voglia tenerlo lontano da suo figlio, dopo averlo usato per riuscire a conquistare Hope, nessuno vuole più che lui stia da solo con Douglas. Questa cosa creerà nuovi scontri con Brooke sempre più convinta che la vicinanza di Thomas possa fare male al bambino. Ma si scontrerà con un Thomas convinto di voler far valere le sue ragioni di padre. Questa situazione porterà a sconvolgenti situazioni. Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere cosa accadrà.

