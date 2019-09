Una fan pubblica su Instagram un video della storia di Giulia Salemi al GF Vip e la ragazza Power si dice emozionata davanti al ricordo di quella stupenda esperienza.

Giornata di grandi emozioni oggi per Giulia Salemi che un anno fa aveva varcato per la prima volta la porta della casa del Grande Fratello Vip. Una data importate per Giulia che proprio in quella casa pensava di aver trovato l’amore grazie alla sua storia con Francesco Monte.

Un amore cercato a lungo all’interno del reality con un lungo corteggiamento e che è però improvvisamente naufragato quest’estate. Ma Giulia sembra ancora pensare a Francesco e a quell’amore in cui lei aveva così tanto creduto.

GF Vip, Giulia Salemi sta cercando di dimenticare Francesco

Così oggi a un anno di distanza la bella Giulia si mostra fortemente emozionate davanti a un video che parla di questa pagina così importante della sua vita.

“Io in lacrime totali”, scrive. Poi prosegue: “Esattamente un anno fa sono entrata in quella Casa… E ricordo ancora tutto come fosse ieri… Questo video è un breve riassunto di quell’esperienza unica…”.

Un bellissimo video nel quale si vedono le immagini di Giulia dentro la casa, ma in cui non si vede in nessun modo la presenza di Francesco Monte.

Sembra che i fans della bella Giulia abbiano voluto rimuovere tutte le immagine di chi accanto a Giulia a vissuti momenti importanti del GF Vip.

Lo stesso uomo che poi ha fatto soffrire Giulia Power. Giulia proprio come i suoi fans sembra finalmente aver deciso di voltare completamente pagina e voler dimenticare l’ex tronista di Uomini e Donne cercando di guardare al futuro e a nuovi amori.

Nella pagina dell’ex Francesco Monte invece nessun ricordo di questa giornata che ha comunque segnato anche per lui un rilancio professionale. Monte che ora sta vivendo un nuovo amore, è completamente preso dalla sua nuova esperienza a Tale e Quale show dove il giovane sembra essere uno dei possibili vincitori

