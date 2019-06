E’ finita: Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati

La Love Story tra Giulia Salemi e Francesco Monte è arrivata al capolinea. Pare che la coppia sia scoppiata. Il primo passo è arrivato proprio da Francesco.

La triste notizia data su Instagram proprio un paio di ore fa vede la coppia formata da Giulia Salemi e Francesco Monte ormai scoppiata. La love story tra l’ex gieffina Giulia e l’ex tronista Francesco è naufragata tra le parole tristi che Giulia ha postato sul social network Instagram.

Eppure tra i due, sino a qualche settimana fa sembrava ci fosse un amore eterno. Li abbiamo visti insieme per i vicoli dell’isola di Capri, innamorati e bellissimi, abbracciati e sorridenti. Ma cosa sarà successo? Chi ha preso la brutta decisione di chiudere questa storia d’amore?

Leggendo la lunga lettera postata su Instagram si nota che dalle parole lasciate da Giulia, sia stato proprio il suo innamorato (ormai ex) Francesco Monte ad aver fatto il primo passo (indietro) ed aver lasciato la sconsolata Giulia. Infatti proprio lei ha postato una triste lunga lettera indirizzata a Francesco, all’amore che li teneva uniti e ai suoi tanti fan per spiegare l’accaduto.

La Lettera su Instagram: è finito l’amore ma ce l’ho messa tutta

“Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe… Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima… L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno… E’ così che finiscono gli amori.. Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso…. senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare…. sorridi per non far preoccupare tutte le persone che ti vogliono bene, perché vuoi rispettare la sua volontà di stare in silenzio, ma soprattutto perché ci credi ancora e speri che tutto si sistemerà…. Lotti fino quando sarai sfinita ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine… Senti solo il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute. Fissi il soffitto in solitudine e le tue domande non cercano neanche più risposta. Senti freddo, un vuoto dentro … Ma poi ti vengono in mente tutte le persone che ti vogliono bene e percepisci di nuovo il calore e pensi che devi rialzarti per loro, asciugare le lacrime e andare avanti e auto convincerti che per un po’ forse continuerà a urlare il suo nome dentro il tuo cuore, ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. Grazie per l’amore e il sostegno che mi date ogni giorno , sono sicura che capirete.

Fonte: Instagram

Ma cosa sarà mai successo? Dalle parole postate da Giulia emerge chiaramente che la decisione sia partita dalla mente e dal cuore di Francesco Monte ma, il motivo non si capisce bene. E questo è alquanto strano perché, a ben guardare, solo tre giorni fa lui pubblicava un post insieme a Giulia (una sponsorizzazione) con tanto di simpatico commento dell’ex fidanzata Giulia Salemi.

Cosa avrà spinto Francesco Monte a troncare la relazione idilliaca con la sua Giulia Salemi? Eppure li abbiamo visti compiere dei passi importanti, da innamorati: dalle ospitate nei talk show più prestigiosi (vedi il Maurizio Costanzo Show), ai baci romantici, alle gite fuori porta a Capri, sino ad arrivare alla convivenza. Tutto faceva presagire un’importante storia d’amore seria e duratura. Quindi è molto strano questo cambio di rotta, questa virata immotivata (per noi che siamo esterni) verso nuovi orizzonti. Sarà l’arrivo del caldo, dell’estate? La voglia di “fresco”? oppure semplicemente una pausa di riflessione? Non si sa, aspetteremo nuovi sviluppi dalla, ormai, ex coppia più amata dagli internauti italiani.

