Francesco Monte a Tale e quale show: Conti “Scommetto su di lui”-VIDEO

Francesco Monte parteciperà alla prossima edizione di Tale e quale show, Carlo Conti: “Scommetto su di lui, ha talento” – VIDEO

Francesco Monte sarà uno dei concorrenti del programma condotto da Carlo Conti sulle reti Rai, Tale e quale show.

Il presentatore Carlo Conti ha detto di Francesco Monte: “Finora è sempre stato alla ribalta per la bellezza nel mondo dei reality. Questa volta è protagonista di un talent e metterà in mostra proprio il suo talento, perché ne ha. Ed è giusto che abbia l’occasione per far parlare anche di quello che sa fare”.

