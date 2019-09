Tre ottime ricette di Toast ideali per una cena alternativa oppure per una serata in compagnia con gli amici , dove vige il gusto

Il toast spesso è utilizzato per una pausa pranzo alternativa con la giusto combinazione tre nutrimento e velocità.

Ma possiamo anche decidere di utilizzarlo per una cena alternativa magari con amici mentre aspettiamo di vedere un film un modo per non prendere la solita pizza ma per mangiare qualcosa di più sfizioso. Ed ecco così alcune idee di toast alternativi veloci dove a vincere oltre la praticità c’è il gusto.

Toast alternativo vegano e sfizioso, alcune ricette da non perdere

Toast al pesto

Ingredienti

2 fette di pane tipo pugliese

4 fette di scamorza

4 pomodorini piccoli

2 cucchiai di pesto alla genovese

preparazione

Partiamo dai pomodorini, laviamoli accuratamente e poi tagliamoli a fettine. A questo punto prendiamo il pesto e spalmiamolo su una fetta di pane. Prendiamo quindi la scamorza e mettiamola sul pane. Sopra disponiamo i pomodori a fatte e richiudiamo il tutto con un’altra fetta di pane. Prendiamo il tostapane e lasciamo dentro fin quando non è completamente cotta la scamorza. Mangiatelo e servitelo cado per non perdere il gusto.

Tost ai funghi

Ingredienti:

Funghi Champignon 500 g

Margarina 2 cucchiai

Pane 4 fette

Limone 2 cucchiai

Prezzemolo 1 ciuffo

Per la salsa

Panna 4 cucchiai

Latte fresco 20 cl

Vino bianco 2 cucchiai

Fecola di mais 2 cucchiai

Uova 1

Noce moscata 1 pizzico

Preparazione

Per prima cosa laviamo i funghi. Facciamoli cuocere con la margarina, il limone e il pepe per 15 minuti circa. Mentre i funghi cuociono fate grigliate il pane in forno o nel tostapane. Mettiamo in una ciotola i funghi e iniziamo a preparare la salsa: mettiamo nella padella tutti gli ingredienti e facciamo rapprendere senza arrivare all’ebollizione. A questo punto aggiungiamo i fungh,i facciamo cuocere 2 minuti e mettiamoli sul pane per gustare un toast dal gusto unico.

Toast Uovo e salmone

Ingredienti:

4 fette di Pancarré

4 Uova

120 g di Maionese

200 g di Salmone affumicato

4 Limoni bio

Olio extravergine di oliva

Sale

preparazione

Tostiamo una fetta di pane e mettiamola da parte. Prendiamo poi un tegamino e facciamo cuocere un uovo. Spalmiamo sul pane la maionese e mettiamo il salmone condito con qualche goccia di olio. Mettiamo sopra il nostro uovo, il toast è pronto per essere gustato.

