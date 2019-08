Beautiful, anticipazioni americane: Thomas rischia la vita

Nelle puntate americane di Beautiful nuova drammatica svolta per il rapporto tra Thomas e Hope. Il ragazzo volerà da una scogliera dopo un confronto durissimo.

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, che in Italia vedremo solo tra diversi mesi, mettono al centro Thomas Forrester. Il ragazzo, fratello di Steffy, dopo un terribile incidente rischierà seriamente la vita.

La svolta drammatica nelle puntate americane di Beautiful è causata ancora una volta indirettamente dalla piccola era Phoebe. La bimba era stata adottata da Steffy, ma lei non sapeva che in realtà si trattava della figlia di Hope. Una vicenda drammatica che per diverse settimane terrà il pubblico della soap incollato al video.

L’unica a conoscere la verità sulla bambina (Hope pensava che la figlia fosse morta dopo il parto) è Thomas. Ma quando Forrester incontrerà per la prima volta Hope dopo che anche lei ha scoperto la verità, il confronto non andrà come sperava.

A quell’incontro infatti partecipa anche Brooke. E in base alle anticipazioni delle puntate americane di Beautiful ad un certo punto il confronto fra Hope e Thomas diventerà molto acceso. Un faccia a faccia che prenderà una brutta piega e a quel punto ci sarà l’intervento di Brooke per difendere la figlia. Non è ancora chiaro se sarà proprio la Logan a spingere Thomas dalla scogliera. Oppure più semplicemente il ragazzo, per divincolarsi, metterà male un piede.

Beautiful, puntate americane: lotta aperta tra i Forrester e gli Spencer

Ma quella scogliera è pericolosa,m lo sappiamo bene. La villa infatti è la stessa che Bill Spencer aveva comprato per cercare di fare fuori Amber Moore quando la ragazza era rimasta incinta di Liam. Il piano dell’editore allora non era riuscito. Steffy aveva assistito alla scena ma non l’aveva mai denunciato.

Ora la stessa casa, nelle puntate americane della soap, tornerà di moda per un altro evento angosciante. In base ai primi fotogrammi diffusi dalla produzione, vedremo Thomas a terra sotto la scogliera dopo il volo. Ma non sappiamo ancora quali conseguenze potrà avere la caduta sul suo futuro e sui rapporti con Hope.

Matthew Atkinson, che interpreta Thomas Forrester, è stato chiaro: “Credo che il mio personaggio abbia buone intenzioni, ma preso dalla voglia di fare del bene non agisca sempre nel modo giusto. In questo caso, Thomas cercherà di spiegarsi con Hope, nel tentativo di non perderla”.

Ma a rischio non ci sarà solo il futuro di Hope e Thomas. L’incidente infatti aumenterà la distanza tra i Forrester e gli Spencer. Il fratello di Steffy infatti all’editore non è mai piaciuto e questo causerà nuovi contrasti tra Ridge e Bill.

