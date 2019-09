Nelle puntate americane di Beautifuil durissimo confronto fra Thomas e Steffy. La sorella lo accusa di aver mentito a tutti e ha deciso di tagliare definitivamente con lui

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas ancora una volta rimarrà al centro della scena. Perché come confermano le news in arrivo dagli Usa. La drammatica caduta del figlio di Ridge e Taylor sarà una svolta importante nella trama della soap. Alla fine lui, in ospedale, scoprirà però di essere più solo e verrà anche scaricato da Steffy.

Dopo i primi giorni difficili, quando si temeva addirittura per la sua vita, Thomas nelle puntate americane di Beautiful è in lenta ripresa. E dal suo letto di ospedale avrà un duro confronto con suo padre. Ridge alla fine ha deciso che comunque deve stargli vicino, costi quel che costi. Forrester è molto arrabbiato per le bugie che Thomas ha raccontata e per il fatto che conoscesse la verità sulla figlioletta di Hope.

Ma quando lo stilista dovrà assentarsi per un impegno, ci sarà un durissimo confronto tra Thomas e Steffy. I due fratelli in passato si sono spesso coperti, hanno condiviso tante esperienze insieme. Ecco perché lei adesso è in profondo crisi. Il suo sogno di essere mamma sta per essere cancellato anche per colpa di quello che Thomas non ha raccontato.

Beautiful, il drammatico confronto fra Steffy e Thomas

Le anticipazioni della soap confermano che quello tra Thomas e Steffy sarà uno scontro, più che un incontro. Se infatti Ridge rassicura il figlio sul fatto che non andrà in prigione per quello che ha fatto, la visita della sorella sarà drammatica.

Inizialmente Thomas, quando la vedrà, sarà felice pensando che anche lei non l’abbia scaricato. Presto però dovrà cambiare idea. All’inizio, dopo la notizia del suo incidente, era rimasta sconvolta e temeva per la sua vita. Adesso che tutta la verità sta venendo fuori invece è solo furiosa. Il giovane Forrester proverà a giustificarsi: ha agito così, stando zitto, solo perché così tutti sarebbero stati felici. Ma Steffy non lo vuole ascoltare e dice che quello è un comportamento da persona malata.

Il fratello le chiederà perdono, la implorerà di darglielo, senza ottenere un riscontro. Steffy è ancora più arrabbiata perché lui ha visto che Hope soffriva per quella situazione ma non ha fatto nulla per migliorarla. Ha utilizzato il piccolo Douglas solo per i suoi fini personali e delle bambine non gli è mai interessato nulla. Alla fine prima di salutarlo gli dirà che ormai è tardi per tornare indietro e non lo potrà mai perdonare. In passato però situazioni come queste ne abbiamo giù vissute tante: sarà veramente la fine?

