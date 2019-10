Dieta detox, per dimagrire velocemente e disintossicare l’organismo: il menu

Dieta detox per perdere 3kg subito. Scopri il menu settimanale di una delle diete più seguite per dimagrire in fretta

La dieta detox è una delle più seguite perché consente di perdere i chili in eccesso in modo semplice ma sopratutto veloce. Essa prevede l’assunzione di tante verdure, frutta ma in particolare bisogna molta acqua nell’arco della giornata (minimo 2l).

Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi questa dieta che vi aiuterà ad eliminare 3 kg in una sola settimana! Ma prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta del minestrone: il menù settimanale

La dieta del minestrone ottima per perdere chili in eccesso in poco tempo ed è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com

Lunedì: colazione con un tè verde e macedonia di ananas e mela. Pranzo: una porzione di pesce al forno, verdura cruda e un kiwi o due fette di ananas. Cena: insalata di riso integrale condita con cubetti di pomodoro, sedano, cuori di palma, mais e mandorle.

Martedì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e due cucchiai di cereali. Pranzo: minestrone di verdure miste, una fetta di pane integrale. Cena: spaghetti integrali con pomodoro fresco e basilico e una macedonia di fragole e ananas.

Mercoledì: colazione con una macedonia mista di frutta. Pranzo: pesce al forno o gamberi al vapore con pezzetti di avocado e una coppetta di frutti di bosco. Cena: zuppa di legumi e cereali e insalata verde mista.

Giovedì: colazione con una macedonia di frutta fresca a piacere e una fetta di pane integrale. Pranzo: verdure grigliate in abbondante quantità tipo zucchine, peperoni, melanzane. Cena: una fettina di petto di pollo ai ferri, spinaci al vapore e due prugne.

Venerdì: colazione con una macedonia di frutta mista e due fette biscottate con un velo di miele. Pranzo: una patata al vapore insaporita con basilico, insalata di lattuga e carote con 3 noci tritate e due fette di ananas. Cena: salmone al forno, finocchi crudi a fettine e due fette di ananas.

Sabato: colazione con cereali integrali, un bicchiere di latte parzialmente scremato con un cucchiaino di miele. Pranzo: fagioli al vapore con 50 grammi di tonno al naturale e una macedonia mista senza zucchero. Cena: riso integrale con verdure e due fette di ananas.

Domenica: colazione con uno yogurt magro con un cucchiaio di muesli e una spremuta di arancia. Pranzo: spaghetti integrali con aglio e peperoncino, carote e finocchi. Cena: zuppa di lenticchie, 30 g di ricotta magra e una pera.

