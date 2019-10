Frullati detox, ecco come prepararli

Frullati detox, non soltanto una moda ma un rimedio naturale per stare meglio. Ecco tutti i segreti per preparare quelli più adatti.

Sono la moda del momento, i frullati Detox, usati personaggi famosi e non famosi. Servono per nostro sangue ed eliminare le tossine che fanno male al corpo e non ci permettono di dimagrire.

I frullati detox sono spesso accompagnati da una dieta disintossicante che ne facilita il lavoro. Inoltre sono seguiti da una rigorosa dieta che aiuterà il nostro corpo a disintossicarsi completamente.

Quale sono i benefici di questi frullati? Per prima cosa eliminano le tossine del fegato e ripuliscono gli altri organi. In second’ordine le tossine vengono eliminate dalle feci, dal sudore e dall’urina, migliorano la circolazione e forniscono al corpo nutrienti sani.

Frullati detox, un po’ di ricette per stare meglio

Ecco quindi qualche ricetta di frullati detox

Frullato green

Il primo frullato è il detox verde, che prende il colore principalmente dagli spinaci :saziano e sono molto sostanziosi.

Ingredienti

2 cubetti di ghiaccio

1 tazza di latte di mandorle o alla vaniglia non zuccherato

2 tazze di spinaci

4-5 gocce di stevia

1/2 avocado

1 cucchiaio di semi di lino tostati

Indicazioni:

Prendete tutti gli ingredienti e metteteli nel frullatore mescolando bene. Dopo di che versate tutto in un bicchiere e bevete subito per avere migliori proprietà.

Frullato detox alla fragola

Il frullato detox alla fragola combina nel modo migliore il gusto e il benessere. In questo frullato infatti metteremo insieme le fragole, le mandorle e la cannella. Quest’ultima come ben sappiamo ha la grande qualità di abbassare i livelli di zucchero nel sangue.

Ingredienti:

1 tazza e circa un cucchiaio di latte di mandorle

2 cucchiai di mandorle

1/2 tazza di fragole

1/2 cucchiaino di cannella.

Se vogliamo possiamo aggiungere 1 cucchiaio di semi di chia

Indicazioni:

Anche in questo caso mettiamo tutto nel mixer versiamo in un bicchiere e beviamo subito per non ossidare i nostri ingredienti.

Frullato detox alla pesca

Un ottimo e nutriente frullato che mescola la pesca, lo yogurt greco e la cannella. Un frullato che ci sazierà molto e ci darà una grande quantità di proteine.

Ingredienti:

1 pesca snocciolata

2 pizzichi di cannella

1/4 tazza di yogurt greco naturale

2/3 tazze di latte

1 misurino di proteine in polvere di vaniglia

8 -10 cubetti di ghiaccio

Preparazione: mettiamo tutti gli ingredienti nel frullatore e mescoliamo ben bene in modo da ottenere un composto molto cremoso.