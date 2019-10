Nella puntata di questa sera di Un posto al sole, Diego Giordano sarà preso dai sensi di colpa per ciò che ha fatto ad Aldo, mettendo in dubbio se stesso

Momenti difficili per Diego Giordano. Il figlio dello storico portiere di Un posto al sole sarà divorato dai sensi di colpa per tutto ciò che ha fatto in questo periodo ai danni di Beatrice ed Aldo.

Quest’ultimo si trova ricoverato, in fin di vita, in ospedale. L’accaduto metterà in crisi Diego che dalle anticipazioni di Un posto al sole del 18 ottobre è possibile rivelare che metterà in dubbio le sue stesse capacità mentali.

Un posto al sole 18 ottobre: Diego Giordano in crisi

Diego Giordano è in piena crisi. Una continua lotta con se stesso tra il desiderio di avere Beatrice al suo fianco e quello di lasciarla libera al suo destino.

I sensi di colpa per ciò che ha fatto ad Aldo Leone, non fanno altro che aggravare la situazione visto che l’avvocato è in fin di vita all’ospedale. Proprio quanto era intenzionato a voler lasciare sua moglie per vivere alla luce del sole il suo rapporto con Beatrice.

Nemmeno Raffaele se la passa bene, sempre più preoccupato per suo figlio. Dopo aver discusso con suo figlio Diego, l’uomo è in preda alla disperazione e non sa cosa fare affinché il figlio possa uscire pulito dai casini in cui si è immischiato.

Dalle anticipazioni di Un posto al sole le cose non sembrano mettersi bene nemmeno per l’ex fotografo Andrea Pergolesi che, resosi conto di aver completamente sbagliato nei confronti di sua figlia Alice, avrà un acceso confronto con Marina Giordano. La donna gli farà capire che, dopo anni in cui è rimasto ad osservare in panchina, è il momento di agire e di prendersi le sue responsabilità con la figlia Alice.

L’atmosfera si alleggerisce grazie ad Anita che dovrà fare un discorso motivazionale a Vittorio, nemmeno quest’ultimo se la sta passando bene. L’interprete di Anita, tra l’altro, sarà una delle protagoniste della sitcom con Giulia De Lellis.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Un Posto al Sole: bebè in arrivo per Andrea

Cristiana Dell’Anna, da “Un posto al sole” a “Gomorra”: i mille volti dell’attrice

Un Posto al sole: Marina Giordano si sposa