Brutte notizie per Diego di Un posto al sole. Dalle anticipazioni è possibile sapere che Eugenio Nicotera sospetterà di lui per l’incidente di Aldo.

Un posto al sole non smette mai di stupire i suoi telespettatori. Durante la puntata prevista per stasera, 21 ottobre, Diego Giordano inizierà a essere tra i sospettati di Eugenio Nicotera.

L’uomo, sposato con la “sorellastra” di Diego, inizia a convincersi che dietro l’incidente di Aldo Leone ci sia il ragazzo. Diego avrebbe investito l’avvocato a causa della sua ossessione per Beatrice, a cui non riesce a dire addio.

Raffaele, suo padre, non sta di certo meglio: è sempre più preoccupato per la salute mentale di suo figlio e delle conseguenze che le sue azioni possono avere.

Un posto al sole: Raffaele in preda al dolore per Diego

Diego Giordano è uno dei personaggi della soap opera di Rai 3 che più divide il pubblico del piccolo schermo. Gli autori stati molto furbi a non svelare fin da subito il mistero, facendo credere dalle anticipazioni di un posto al sole del 21 ottobre che sia stato proprio il figlio di Raffaele ad aver investito Aldo Leone.

Perfino Eugenio Nicotera, che è a conoscenza dell’ossessione del ragazzo per Beatrice, inizia a convincersi della sua colpevolezza. Soprattutto se si considera il forte scontro avuto tra Diego e l’avvocato, che si è concluso con un’aggressione da parte del “piccolo” Giordano. A nulla è servito il confronto con Raffaele, visto che poco dopo Diego ha deciso di affogare tutti i suoi problemi nell’alcol.

Toni decisamente meno drammatici sono quelli affidati a Vittorio che, convinto che Alex abbia scoperto qualcosa del suo tradimento con Anita, finisce per chiedere consiglio a sua cugina Rossella, a cui la rossa tutto pepe non è mai piaciuta. Giulia Poggi, stufa di vedere il suo ex marito nei guai, decide di intromettersi, compiendo un gesto davvero premuroso verso Renato Poggi, ma quest’ultimo non la prenderà bene, facendo una delle sue classiche scenate.

Ma l’attenzione della puntata del 21 ottobre di Un posto al sole è tutta puntata sul figlio maggiore di Raffaele. Diego sarà divorato dai sensi di colpa, non riuscendo più a capire cosa è successo durante quella terribile notte.

