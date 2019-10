Le freselle sono simili alle bruschette ma con un gusto tutto proprio. Ecco la ricetta passo passo di questo buonissimo pane duro tipico del Sud

Le freselle sono un piatto tipico del Sud Italia, possono essere paragonate alle bruschette ma hanno un’identità loro.

Un antipasto o piatto unico che viene usato in diverse regioni meridionali moltissimo durante l’estate perché veloce da preparare e fresche.

Possono essere condite in vari modi, con pomodori o con insalata di fagioli sono il condimento ideale. E’ un ottima pietanza che prima di mangiare bisogna bagnare con il pane, questa la maggiore differenza con la bruschetta.

Una volta fatte e chiuse in un cassetto possono stare anche una settimana

Freselle, la ricetta passo passo

Proviamo a preparare le freselle in casa; possiamo scegliere due tipi di lievitazione o quella lunga di 24 ore o breve di sole 2 ore. Una ricetta molto economica fatta di materie prime povere.

Ingredienti:

500 g farina 00

300 g acqua

mezza bustina di lievito di birra secco

15 g sale

Preparazione:

Prendiamo una terrina di vetro e mettiamo la farina il lievito e l’acqua, dopo inseriamo anche il sale.

Impastiamo bene e facciamo lievitare per 24 ore, tenendo l’impasto nel forno spento.

Per chi invece volesse accelerare i tempi meter tutto il lievito e farlo lievitare per 2 ore.

Una volta che il nostro impasto sarà lievitato facciamo due palline di circa 100 g. A questo punto impastiamole bene e schiacciamo le palline con le mani facendo il buco con un dito cerchiamo di dargli la forma di ciambella.

Prendiamo una teglia e ricopriamola con la carta forno mettiamo sopra le nostre ciambelle e poi lasciamole ancora lievitare per circa un ora. A questo punto iniziamo la cottura in forno preriscaldato di circa 220c per 20 minuti. Sforniamo le nostre frittelle e lasciamole intiepidire, intanto abbassiamo a 160C la temperatura del forno.

Tagliamo le freselle in orizzontale e mettiamole in forno per altri 20 minuto a 160 C, dopo di che mettiamo la funzione grill per altri 10 minuti fin quando non saranno ben dorate.

Una volte cotte le nostre freselle possiamo condirle a nostro piacimento, con i pomodori in insalata e oppure con i fagioli, oppure usando la nostra fantasia. Non ci resta che gustarle.

