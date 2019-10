Le anticipazioni di Un posto al sole del 25 ottobre parlano chiaro: verranno tempi duri per il personaggio di Diego Giordano.

Un posto al sole è giunto all’ultimo appuntamento di questa settimana. E, come al solito, l’episodio conclusivo lascerà i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto della messa in onda.

Purtroppo, però, non ci sono belle notizie per tutti i fan del personaggio di Diego Giordano. Quest’ultimo, purtroppo, inizierà a vivere un vero e proprio incubo, dopo che Beatrice ha raccontato della sua ossessione al commissario Giovanna, a cui è stato affidato l’arduo compito di individuare il colpevole dell’incidente di Aldo Leone.

Anticipazioni Un posto al sole: Diego rischia tutto

Se nella puntata di ieri di Upas Diego voleva costituirsi, questa sera si ritroverà faccia e faccia con una spaventosa e inaspettata realtà.

Dopo la segnalazione di Beatrice, che ha raccontato dell’ossessione del figlio di Raffaele Giordano per lei e di quando il ragazzo colpì violentemente Aldo Leone, Giovanna ha scelto di voler esaminare l’auto di Diego Giordano. Soltanto così, considerato che le telecamere di sorveglianza non hanno fornito le prove necessarie per incolpare o scagionare il ragazzo, è possibile stabilire se è stato lui il colpevole di quel terribile incidente.

Diego è in preda ai sensi di colpa. Anche se, come già più volte rivelato dalle anticipazioni di Un posto al sole, nemmeno lui è a conoscenza di ciò che è realmente successo durante il corso di quella notte.

Ovviamente la puntata non sarà dedicata soltanto al suo personaggio, altra protagonista sarà Arianna. La fidanzata di Andrea Pergolesi è ancora indecisa se prendere parte o meno alla riunione con Mimmo e Maurizio, che non molto tempo fa decisero di rapinare più volte Caffè Vulcano. Michele, invece, è pronto a sostenere un colloquio con i due ragazzi.

