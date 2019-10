La puntata di Un posto al sole del 23 ottobre inizia con il botto. Giovanna inizierà le indagini per l’incidente di Aldo, la prima interrogata sarà Beatrice.

Un posto al sole ha un nuovo giallo: l’incidente di Aldo Leone. I telespettatori, ma anche il protagonista stesso, sono convinti che dietro tutto questo ci sia Diego Giordano.

Anche se il commissario Giovanna inizierà ad interrogare Beatrice, in quanto ha da poco scoperto che la giovane donna intratteneva una relazione extraconiugale con il bell’avvocato. Ma questo non è niente rispetto a tutte le notizie che riportano le anticipazioni di Un posto al sole del 23 ottobre.

Un posto al sole: Giovanna mette sotto torchio Beatrice

Giovanna inizierà a sospettare di Beatrice, visto che quest’ultima aveva una relazione con Aldo Leone. Anche se, quest’ultima, durante il momento dell’incidente era a casa sua, ma potrebbe fornire utili informazioni per le indagini che la polizia inizierà a breve.

Le indagini non faranno altro che aumentare un senso di sconforto e di ansia nel figlio dello storico protagonista della soap. Tant’è che Diego è divorato dai sensi di colpa. Sensi di colpa che forse non sono nemmeno dovuti, visto che secondo alcune teorie dei fan chi ha investito Aldo è sua moglie e non il figlio del portiere di Palazzo Palladini.

Toni più leggeri sono assunti dalla storia tutta LGBT che vede protagonisti Cerruti e il Dottor Sarti. Salvatore continua a portare avanti le sue assurde paranoie sui tatuaggi, ma riceverà una sorpresa davvero inaspettata.

Giulia Poggi, invece, deciderà di riprendere in mano la sua vita, arrabbiata più che mai per la proposta choc di Denis, che vorrebbe avere con l’assistente sociale una relazione aperta, giustificando il bisogno di frequentare altre persone al di fuori della coppia.

Una relazione che sembra destinata a scoppiare, visto che entrambi hanno desideri e obiettivi di vita completamente differenti. Giulia riuscirà a trovare il tanto sperato amore a Un posto al sole?

