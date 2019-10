Diego di Un posto al sole è convinto essere lui il colpevole dell’incidente di Aldo Leone, per questo motivo esprimerà la volontà di volersi costituire.

Un posto al sole promette tempi duri per i suoi protagonisti. In particolar modo per Diego Giordano che, a causa della sua ossessione per Beatrice, è convinto di aver investito l’avvocato Aldo Leone, arrivando perfino al punto di volersi costituire alla polizia.

Diego racconterà la sua versione della storia, ma le cose non sembrano mettersi per il verso giusto. Tant’è che il figlio del portiere di Palazzo Palladini potrebbe rischiare di perdere ben oltre la stima e il bene della sua amata Beatrice.

Un posto al sole 24 ottobre: Diego si vuole costituire

Diego Giordano, pur non essendo cosciente di ciò che è successo durante la notte dell’incidente di Aldo Leone, è deciso a costituirsi alla polizia. Le anticipazioni di Un posto al sole del 24 ottobre raccontano di un Raffaele assolutamente contrariato alla scelta intrapresa dal figlio, in quanto ancora non è effettivamente a conoscenza se è stato realmente lui a guidare l’auto che ha investito l’avvocato.

Dopo l’interrogatorio di Beatrice, probabilmente sarà il turno di Diego e la situazione per lui non può far altro che peggiorare visto che non ricorda minimamente ciò che è accaduto la scorsa notte, considerato che era sotto l’effetto dell’alcool.

Situazione decisamente diversa per Marina Giordano. Il suo nuovo compagno, Fabrizio, è sempre più travolto dalla loro relazione, tanto da volerle proporle di fare una vacanza insieme. Anche se la donna non è ancora a conoscenza della reale storia del suo fidanzato. Storia che potrebbe cambiare per sempre le sorti di suo padre.

Situazione sentimentale simile è quella di Giulia Poggi. Giulia ha ricevuto una strana proposta ed è pronta a rifiutarla per il bene della sua dignità personale. Salvatore Cerruti è determinato più che mai, invece, a chiarire l’equivoco creatosi con il suo bel medico, provando a riconquistare la sua fiducia e il suo amore. Riuscirà l’amore a trionfare a Un posto al sole?

