Matrimonio A Prima Vista, una ex concorrente rivela tutto sul programma

Matrimonio a Prima Vista Italia, trasmissione che ha ottenuto un grande successo, forse per il format davvero bizzarro

Matrimonio A Prima Vista è un programma che ha riscosso un grandissimo successo, in particolar modo con l’ultima stagione che è stata davvero seguitissima. C’è da dire anche che il programma è molto discusso, perché mette insieme persone sconosciute e cerca di unirle nel vincolo sacro del matrimonio. Questo ha attirato sempre tantissime critiche ma non ha mai ostacolato i concorrenti o proprio gli autori stessi del programma. Adesso però qualcuno ha deciso di parlare, un’ex concorrente, Sara Wilma Milani che ha partecipato al reality nel 2017.

Nella vita Sara scrive e canta canzoni, e ha deciso di scrivere una canzone che lancia un messaggio contro i programmi come quelli dove ha partecipato lei. “Io ci avevo creduto molto, mi avevano promesso l’amore, pensavo che gli esperti potessero arrivare lì dove io non ero stata in grado. Invece il loro intendo non è quello di trovare una coppia perfetta ma quella di fare televisione” ha rilevato, lanciando un’ombra grande sul reality così amato dagli italiani. “Ti fanno fare cinquemila test e poi ti trovano qualcuno con cui non c’entri nulla. Non voglio giudicare i professionisti, ma com’è possibile che su tante coppie che si sono formate nelle diverse stagioni del programma abbia resistito soltanto una?”.

