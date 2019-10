L’acqua ideale per: adulti, bambini, anziani e sportivi – VIDEO

L’acqua ideale per adulti, bambini, anziani e sportivi. Scegli quale tipo di acqua fa per te in base alla tua età e stile di vita – VIDEO

L’acqua è indispensabile per il nostro organismo ma bisogna scegliere quella ideale per noi. Come? In base alla tua età e al tuo stile di vita

Quindi, se tu sei uno sportivo l’acqua giusta per te sarà un acqua oligo-minerale o medio-minerale, mentre se sei un bambino? Scoprilo nel link video in alto!

