Arance, se sono a dieta posso mangiarle? La risposta dell’esperto ti lascerà senza parole

Anche voi amate mangiare le arance ma vi chiedete se vi possono essere utili per fare una dieta corretta? Ecco cosa dicono gli esperti

Decidere o meglio convincersi della bontà di mettere in atto una dieta non è per niente un’impresa facile, anzi, nella maggior parte delle occasione ciò che ci caratterizza è proprio la nostra inguaribile pigrizia. Fare una dieta, se ci pensiamo, corrisponde a un cambiamento importante della nostra quotidianità. Dimagrire non è soltanto perdere peso e constatarlo ogni volta in cui ci andiamo a pesare sulla bilancia, ma anche sentirci meglio con noi stessi.

Quindi vuol dire sapersi prendere cura di noi e della nostra persona a trecentosessanta gradi senza tralasciare nessun aspetto. Quando siamo in grado di dare una svolta definitiva al nostro stile alimentare, non ce ne rendiamo conto, ma siamo vincitori di una sfida con noi stessi. Quando mettiamo in atto una modifica delle nostre abitudini sbagliate per cercare di correggerle abbiamo vinto un’importante battaglia con la nostra mancanza di volontà e di impegno che spesso ci affliggono.

Si possono mangiare le arance durante una dieta? Cosa dicono gli esperti

E allora partiamo e iniziamo questa nuova avventura, cioè prenderci cura di noi stessi. Che cosa possiamo fare per stare effettivamente bene? Mangiare bene è il primo passo senza andare però contro i nostri gusti. Per esempio sappiamo che la frutta in linea di massima è molto indicata per una dieta ricca e sana. Quindi cosa dobbiamo inserire nella nostra alimentazione giornaliera?

Il periodo invernale e primaverile sono perfetti per le arance e per il loro consumo. Molte persone amano letteralmente questo frutto, perché oltre ad essere ricco di vitamine, e quindi nutriente, è anche molto buono. Una spremuta di arancia al mattino aiuta ad affrontare nel modo migliore la giornata, proprio perché sappiamo, secondo un detto, che le arance di giorno sono oro.

Ma per chi segue una dieta vanno bene o no? Gli esperti ci dicono che hanno meno calorie rispetto ad altri frutti e contengono molte fibre e acqua, quindi sono utili per ridurre massa. Però ci dicono anche che sarebbe meglio mangiare un’arancia intera piuttosto che assumerne solo il succo, perché in questo caso le fibre, utili per la dieta, verrebbero a mancare del tutto. Inoltre le arance contengono anche calcio, potassio e un valore non molto alto di zuccheri.