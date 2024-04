Isola dei Famosi 2024, nasce la prima coppia? Intime confidenze tra due naufraghi

Sta per nascere la prima coppia a L’Isola dei famosi 2024: ecco chi sono i due naufraghi che sono sempre insieme. Confidenze intime e non solo tra loro.

Dopo diverse settimane dall’inizio de L’Isola dei famosi sembra essersi creata la prima coppia. Tra di verse infortuni, espulsioni e ritiri c’è spazio anche qualche dettaglio amoroso. A Cayo Cochinos potrebbe presto nascere la prima coppia di questa edizione del reality condotta da Vladimir Luxuria. Due naufraghi sono stati beccati spesso insieme a confidarsi.

Spesso i due vengono ripresi dalle telecamere insieme e beccati a flirtare al chiaro di Luna. Pare proprio che i due siamo molto vicini, anche se durante le intime confidenze i due sono stati interrotti più volte da altri naufraghi, forse per gelosia? Ma andiamo a vedere chi sono i naufraghi di cui stiamo parlando qui di seguito.

Prima coppia a L‘Isola dei famosi? Per il pubblico è strategia

Come abbiamo appena detto a L’Isola dei famosi sta per nascere la prima coppia. I due naufraghi che sono sempre più vicini sono Artur Dainese e Khady Gueye. Sempre più vicini negli ultimi giorni e soprattutto nell’ultima settimana. Artur e Khady erano in spiaggia stesi al sole mentre si facevano delle intime confidenze, quando però sono stati interrotti bruscamente da altre due naufraghe. Ma ecco cosa succede.

Artur e Khady parlavano di viaggiatori e turisti quando sono stati disturbati da Valentina e Alvina. Mentre Artur parlava infatti è stato interrotto dalle due naufraghe che erano accanto a loro. “Perché dovete disturbare, non capisco. Ero così profondo, dobbiamo spostarci?” dice Artur scherzando. Ma le due volevano solamente fare un riposino pomeridiano.

Poi Valentina ha invitato scherzosamente i due naufraghi ad andare a fare i piccioncini più in là così che loro potessero fare il loro riposino senza essere disturbate. In realtà qualcuno aveva già capito che tra i due naufraghi stesse succedendo qualcosa. Infatti, Sonia Bruganelli aveva notato che tra i due erano stati molto vicini.

Tuttavia c’è chi non crede a Khady. Infatti, sui social, sono molti i commenti negativi nei confronti di Khady. Per alcuni utenti la naufraga è furba ed ha capito come salvarsi creando una storia con Artur. Ma c’è anche chi non crede ad Artur e definisce anche lui come una persona falsa. Nascerà una storia d’amore oppure è solamente una strategia?