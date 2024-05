Tra le tendenze moda dell’estate 2024 i sandali flat, in una varietà di modelli che uniscono comfort e stile, sono i protagonisti indiscussi.

Anche se il meteo fa le bizze, l’estate si avvicina a grandi passi e con la bella stagione arriva voglia di sfoggiare look leggeri, freschi e alla moda. Dalle passerelle dei brand di moda, da Miu Miu a Hermés, da Valentino a Luisa Spagnoli, emerge la tendenza principale per l’estate 2024: i sandali bassi, che hanno dominato le sfilate e ritroviamo nelle vetrine dei negozi. Ma attenzione, non si tratta di semplici infradito o dei soliti sandali flat in cuoio, che rimangono comunque un evergreen.

I modelli di quest’anno sono un’esplosione di creatività, innovazione e design, pronti a conquistare anche il cuore delle fashioniste più esigenti e attente ai dettagli. Vediamo quali sono i 5 modelli di sandali di tendenza per l’estate 2024, da accaparrarsi subito per non arrivare impreparate all’esplosione del caldo.

I sandali con lacci e nappine in pelle la tendenza più hot per l’estate 2024

Per le amanti dello stile bohémien, i sandali con lacci e nappine in pelle sono un vero e proprio must-have per l’estate 2024. I lacci intrecciati intorno alla caviglia e le nappine che si muovono ad ogni passo donano un tocco di movimento, sensualità e raffinatezza a qualsiasi outfit. Perfetti con abiti maxi in stampe etniche, gonne lunghe di cotone o shorts in denim, sono la scelta ideale per un look boho-chic senza sforzo.

Trovi questi sandali in tanti colori e materiali, dai modelli in pelle color cuoio con lacci e nappine colorate a quelli in pelle bianca con lacci in pelle scamosciata e nappine in corda. Per un look serale più glamour e chic, opta per un paio di sandali bassi con lacci in raso e nappine di paillettes

Il consiglio in più: abbina i sandali con lacci a gioielli in stile etnico, come braccialetti a strati, collane con pietre colorate o orecchini a cerchio, per completare il look in perfetto stile bohémien.

I sandali infradito, la tendenza minimalista che domina l’estate 2024

Un vero e proprio evergreen che non passa mai di moda: i sandali infradito si confermano ancora una volta un must-have per l’estate 2024. Nella loro semplicità rappresentano l’essenza dello stile minimalista e si adattano a qualsiasi occasione, dalla spiaggia alla città. Dalle versioni più classiche in pelle o gomma, ai modelli con applicazioni e colori vivaci, i sandali infradito offrono una varietà infinita di scelte per soddisfare ogni gusto ed esigenza.

Anche in questo caso, nelle vetrine dei negozi di calzature trovi un’ampia varietà di modelli. Come i sandali infradito in pelle nera con suola piatta, un classico intramontabile che si abbina a tutto. Vuoi aggiungere un tocco di brio per un look estivo divertente? Prova i sandali infradito in gomma colorata con glitter. Per un outfit per un’occasione formale, invece, indossa un modello infradito in pelle intrecciata con tacco basso, più raffinato.

Il consiglio in più: gioca con gli accessori per personalizzare il tuo look con i sandali infradito. Aggiungi una collana statement, un cappello di paglia o una borsa colorata per dare un tocco di personalità al tuo outfit.

I sandali gioiello per un tocco di lusso e raffinatezza

Se cerchi un sandalo che illumini i tuoi look serali e ti faccia brillare di luce propria, i modelli con hardware e i sandali gioiello sono la scelta perfetta per te. Fibbie oversize in metallo dorato o argentato, elementi metallizzati che richiamano i gioielli che indossi e inserti preziosi come strass o pietre colorate trasformano questi sandali in veri e propri gioielli per i piedi.

Perfetti per un aperitivo al tramonto in terrazza, una cena romantica a lume di candela o un’occasione speciale, donano un tocco di raffinatezza e glamour a qualsiasi outfit. Abbinati a un abito lungo e fluido o a un tailleur elegante, i sandali con hardware saranno i protagonisti indiscussi del tuo look serale.

Tra i modelli di tendenza per l’estate 2024 trovi quelli con fibbie oversize in metallo dorato e cinturino in pelle, un classico intramontabile che non passa mai di moda. Oppure i sandali con strass e pietre colorate su tomaia in raso, per un look ultra glamour e femminile. Vuoi stupire con un dettaglio trendy e sensuale che non passerà inosservato? Indossa un paio di sandali con catena in metallo che avvolge la caviglia.

Il consiglio in più: non aver paura di osare con i dettagli! Scegli sandali con hardware vistoso e appariscente per un look più audace, oppure opta per modelli con dettagli più discreti e raffinati per un’eleganza senza tempo.

Sandali sportivi, un connubio perfetto tra comodità e stile urbano

Per chi ama la comodità senza rinunciare allo stile, i sandali sportivi sono un vero e proprio must-have da sfoggiare durante l’estate 2024. Suole in gomma piatte o leggermente platform, spesso realizzate con materiali riciclati e sostenibili, e corde robuste li rendono perfetti per lunghe passeggiate in città

. Ma anche per giornate dinamiche al lavoro o serate informali con gli amici. Visti sulle passerelle di brand come Miu Miu e Emporio Armani, questi sandali si abbinano perfettamente a jeans, pantaloni chino o abiti casual, creando un look trendy e metropolitano che strizza l’occhio alle ultime tendenze street style.

Quelli con suola in gomma e cinturino a strappo in velcro sono perfetti per un look casual e sportivo, mentre un modello con dettagli fluo o metallizzati sarà perfetto per un look più trendy.

Il consiglio in più: i sandali sportivi sono un’ottima scelta anche per chi pratica attività fisica leggera o ama trascorrere del tempo all’aria aperta. La loro versatilità li rende perfetti per escursioni, gite fuori porta o giornate in spiaggia, garantendo sempre il massimo comfort e un tocco di stile anche nelle situazioni più informali.

Chi si rivede: i sandali “a granchietto”

I sandali “a granchietto”, che hanno spopolato negli anni ’90, tornano prepotentemente di moda per l’estate 2024, rivisitati in chiave moderna e sofisticata. La loro forma chiusa sul davanti, che ricorda la corazza di un granchio, offre un’alternativa fresca e raffinata ai classici sandali aperti. Perfetti per un look più formale o per un brunch domenicale con le amiche, si abbinano con eleganza a gonne a-line, pantaloni palazzo o abiti midi.

I sandali “a granchietto” per l’estate 2024 non si limitano più ai colori neutri come il nero o il beige. Quest’anno, osano con tonalità vivaci e stampe accattivanti, come il rosa, il verde smeraldo o il floreale, per un look più sbarazzino e divertente.

Il consiglio in più: se hai il piede largo, scegli un modello con lacci o cinturini regolabili per garantire una maggiore vestibilità e comfort.

Con questi cinque modelli di sandali, la tua estate 2024 sarà all’insegna dello stile e del comfort. Scegli quelli che meglio si adattano al tuo gusto e alla tua personalità, e preparati a conquistare tutti con i tuoi look estivi!