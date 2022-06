In estate i sandali gioiello si indossano così per un effetto wow

By

Indossare i sandali gioiello restando glamour potrebbe non essere sempre semplicissimo, quindi se sei in cerca di consigli, ecco 5 outfit che potrebbero fare al caso tuo.

Che siano con tacco alto, basso, medio, i tacchi gioielli rappresentano da sempre un classico intramontabile.

Possono accompagnarci a cene, cerimonie, party esclusivi e faranno sempre girare tutti a guardarci, ponendo tutti gli sguardi letteralmente ai nostri piedi.

L’oro, l’argento, gli strass e chi più ne ha più ne metta, avvolgono i nostri piedi e questo conferisce loro un fascino senza tempo.

E c’è di più, perché ormai i sandali gioiello hanno assunto forme diverse (nel vero senso della parole).

Non più solo silhouette affusolate, ma anche punte squadrate, un po’ com’era negli anni ’90, al massimo nei primi anni del 2000.

Parliamo anche in questo caso dei moda Y2K? Sì. Ma tanto ormai siamo rassegnate all’idea che oggi siamo tornate a 30 anni fa (circa) ma, dopo tutto quello a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni, con molte consapevolezze in più.

E così oggi ne vediamo delle belle e sappiamo apprezzarle (cosa che magari all’epoca non avremmo saputo fare a pieno). Sì quindi a cinturini specchiati con cristalli sulla punta, alla Gwyneth Paltrow degli anni ’90, ma sì anche a sandali incrociati intorno alla caviglia – molto simili a quelli alla schiava – con paillettes anche abbastanza colorate, in pieno stile Gisele Bündchen verso inizio 2000, quando era solo ventenne e faceva coppia fissa con Leonardo Di Caprio per intenderci.

Insomma, il ventaglio di scelta è davvero vastissimo: passiamo da modelli più basic – fatti di pochissimi lustrini – a modelli che di minimal non hanno assolutamente nulla, sia in termini di forma, che di decorazioni.

Esistono insomma versioni con inserti ton sur ton, che rendono la calzatura decisamente più sobria, ma esistono anche quelli con pietre super colorate, che di certo di sobrio hanno ben poco.

E poi troviamo modelli flat comodissimi, altri con tacco midi – la vera essenza del comfort che incontra lo stile – ma ce ne sono tantissimi anche con tacchi vertiginosi.

Ma come puoi indossare i sandali gioiello? Ecco 5 abbinamenti pensati partendo da queste calzature.

Ecco come indossare i sandali gioiello

Partiamo subito dall’assunto di base: i sandali gioiello stanno bene su tutto (e noi stiamo meglio con, scusaci Giulia).

Detto ciò, dovremmo trovare non solo il modello più adatto a noi, sia per colore, che per forma e inserti – e questo dipende molto dal grado di sobrietà a cui ambiamo – ma dobbiamo capire anche con cosa abbinarli.

Vogliamo essere ricercate? Glamour? Casual – chic? Possiamo raggiungere tutto ciò che desideriamo, basta individuare il giusto look.

Ecco quindi 5 outfit creati ad hoc partendo dai sandali gioiello.

Se poi sei fan della t – shirt, ecco come puoi abbinarla ed essere perfetta in ogni occasione.

Sandali gioiello bassi, jeans skinny e crop top

I sandali con jeans sono sempre un qualcosa di sofisticato al punto giusto: non sono troppo chic, ma neanche troppo casual. Sono il tipico duo che potresti indossare anche a lavoro nelle giornate calde, ad esempio.

Ovviamente questa ipotesi è da escludere se indossi un crop top, che per le mattinate in ufficio potresti sostituire con un top da inserire dentro al pantalone e svasare leggermente.

Tornando però a questo trio, è perfetto per una sera informale tra amiche, oppure per una cena fuori ad esempio.

Sandali gioiello medi ed abito a tubino

I sandali gioiello con tacco medio sono la furbata del secolo, ammettiamolo: hanno la comodità di quelli bassi, ma anche la sensualità di quelli alti. Riescono a prendere un po’ da ognuno, senza però perdere la loro identità.

Sì, perché che non si dica che i tacchi medi non sanno da che parte stare: stanno da tutte le parti e da nessuna.

La coppia formata da sandali gioiello con tacco medio ed abito a tubino lungo fino al ginocchio, poi, è estremamente elegante.

Scegli pure liberamente il colore dell’abito in base a ciò che ti fa sentire bene, sarai irresistibile in ogni caso.

Sandali gioiello alti e abito lungo con spacco

Questo è l’abbinamento più vecchio del mondo, ma non è mai scontato: dei sandali gioiello con tacco alto, insieme ad un abito lungo diventano l’apoteosi della raffinatezza.

Siamo in presenza del tipico outfit che potrai sfoggiare ad una cerimonia e, considerando che siamo proprio nel periodo in cui non basterebbero 3 mani per contare gli inviti che riceviamo.

Quindi perché non sfoggiare questo look ed essere super eleganti?

Sandali gioiello bassi e abito a ruota

Quando lo stile comfy incontra la moda, ecco la combo perfetta per ogni occasione: sandali gioiello rigorosamente flat e abito a ruota.

Questa è la quintessenza della comodità che si mischia al glamour, per poi farci confondere e non farci più comprendere dove finisce una ed inizia l’altra.

In estate poi questo è il tipico outfit fresco, ma pur sempre ricercato, che possiamo sfoggiare di giorno, ma anche di sera, per andare a cena fuori ad esempio.

Il top? Indossa un abito total white, estremamente raffinato per natura.

Sandali gioiello bassi, shorts e top

Questo è il trio delle meraviglie, anche se può sembrarti banale a primo sguardo. Che sia uno shorts di jeans, tutto bianco, colorato, andrà benissimo lo stesso, è l’unione che fa la forza in questo look.

Potrai sfoggiare questo trio per un aperitivo con le amiche post mare e potrai anche scegliere dei sandali infradito, estivi all’ennesima potenza.

In questo modo darai vita ad un outfit pratico, ma non perderai di certo l’eleganza innata che i sandali gioiello ti trasferiscono non appena incontrano i tuoi piedi.