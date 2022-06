Stefania Orlando, 55 anni e non sentirli: bomba di sensualità, web in tilt

Stefania Orlando incanta e lascia tutti senza parole: a 55 anni si mostra con una camicia bianca regalando uno spettacolo mozzafiato ai fan.

Sempre più bella, sensuale, affascinante ed elegante. Stefania Orlando è una bellezza senza tempo e, a 55 anni, lascia tutti senza fiato mostrando la sua bellezza naturale e mozzafiato. Dopo aver fatto compagnia al pubblico del Grande Fratello Vip per sei mesi mostrandosi senza trucco in tutta la sua naturalezza, la showgirl continua a regalare la propria compagnia ai fan sui social.

Questa mattina, così, ha deciso di dare il buongiorno ai propri followers in maniera speciale. Con un look selvaggio e un outfit semplice, ma molto sensuale, la Orlando ha letteralmente mandato in tilt il web.

Stefania Orlando: una dea in camicia e capelli spettinati

Stefania Orlando conferma di essere una vera dea della bellezza. Sono passati anni da quando ha debuttato in televisione, ma oggi, è sempre più bella. Sia durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip che fuori, la Orlando ha sempre incantato i fan che amano sia la sua bellezza, ma anche la sua eleganza e raffinatezza. La showgirl che vive in una splendida casa insieme al marito ha così deciso di fare un grande regalo ai followers pubblicando la foto che vedete qui in basso.

“Ogni riccio un capriccio, voglio provare questa ebbrezza. In fondo è bello farsi viziare un po, che ne pensate? Ah…buongiorno”, ha scritto la Orlando nella didascalia che accompagna la foto. Tantissimi i like e i commenti sia dei fan che di amici e colleghi come Salvo Sottile, Milena Miconi, Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti con cui ha condiviso parte dell’avventura nella casa del Grande Fratello Vip prima che lui decidesse di abbandonare il reality non accettando il prolungamento fino a marzo, Adriana Volpe, Giulia Salemi, Samantha De Grenet e tanti altri.

“Stefy ho avuto uno svinimento. Tu sei la perfezione”, ha scritto una fan. “Questo look più selvaggio ti dona molto“, aggiunge un’altra. E ancora: “Sei una dea”, “Sei una meraviglia”, “Sembri una leonessa!!! Bellissimissima”, “La perfezione in assoluto, sguardo penetrante. Sei meravigliosa”, “Bellezza naturale assoluta”. I fan, dunque, approvano il viso acqua e sapone, la camicia bianca sbottonata e i ricci di Stefania.